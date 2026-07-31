Idropulitrice alta pressione HDS 10/21-4 Classic

Idropulitrice ad acqua calda affidabile e con un eccellente rapporto prezzo/performance e dotata di una pompa ad albero a camme di alta qualità e di un robusto telaio in acciaio tubolare.

Grazie ai suoi componenti collaudati e particolarmente potenti e affidabili, l'idropulitrice ad acqua calda HDS 10/21-4 M Classic di Kärcher si distingue per il semplice funzionamento, la facilità di manutenzione e i migliori risultati di pulizia. La robusta pompa ad albero a camme protetta dalla contaminazione da un filtro per l'acqua, e il motore elettrico a 4 poli a bassa velocità garantiscono prestazioni elevate e un funzionamento duraturo. Grazie al design aperto, tutti i componenti essenziali sono facilmente accessibili, mentre la massima protezione è assicurata da un robusto telaio tubolare in acciaio. Questo rende l'HDS 10/21-4 M Classic adatta alle applicazioni più impegnative in condizioni difficili, come nei cantieri edili o in agricoltura. I ganci per gru integrati e le grandi ruote antiforatura facilitano il trasporto da e verso il cantiere. La macchina di classe media è inoltre dotata di serie della collaudata pistola ad alta pressione Classic, di un serbatoio del carburante da 30 litri per applicazioni di pulizia molto lunghe e di pratiche opzioni per lo stoccaggio degli accessori.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HDS 10/21-4 Classic: Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Pompa resistente e di qualita Kaercher. Un robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni. Accessibile, per facilitare l'assistenza e la manutenzione.
Idropulitrice alta pressione HDS 10/21-4 Classic: Efficiente ingegneria del bruciatore
Efficiente ingegneria del bruciatore
Alto grado di efficienza con basse emissioni e lunga durata. Lunghe applicazioni di lavoro grazie al serbatoio del carburante da 30 l. In modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore.
Idropulitrice alta pressione HDS 10/21-4 Classic: Accessori linea Classic con raccordo rapido EASY!Lock
Accessori linea Classic con raccordo rapido EASY!Lock
Si avvia velocemente e permette il montaggio degli accessori facilitato Accessori robusti e affidabili Facile e intuitiva
Alta affidabilità
  • Filtro per l'acqua maggiorato er una protezione ottimale della pompa.
  • Motore elettrico a quattro poli a bassa velocità
  • Valvola di sicurezza, dell'acqua e per il carburante che assicura il corretto svolgimento del lavoro.
Mobilità eccezionale
  • Grandi ruote antiforatura per manovre sicure su superfici irregolari.
  • Con gancio per gru per un trasporto semplice.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 350 - 1000
Pressione di lavoro (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Pressione max. (bar) 235
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C) max. 80
Potenza allacciata (kW) 8
Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h) 6,4
Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h) 5,2
Cavo elettrico (m) 5
Serbatoio combustible (l) 30
Peso (con accessori) (kg) 128
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 138
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1075 x 722 x 892

Scope of supply

  • Pistola: standard
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
  • Lancia a spruzzo: 1050 mm
  • Ugello Power

Dotazione

  • ANTI!Twist (anti attorcigliamento)
  • Pressostato
  • Spina per inversione di polarità ( trifase )
Idropulitrice alta pressione HDS 10/21-4 Classic
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