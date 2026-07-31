Idropulitrice alta pressione HDS 10/21-4 Classic
Idropulitrice ad acqua calda affidabile e con un eccellente rapporto prezzo/performance e dotata di una pompa ad albero a camme di alta qualità e di un robusto telaio in acciaio tubolare.
Grazie ai suoi componenti collaudati e particolarmente potenti e affidabili, l'idropulitrice ad acqua calda HDS 10/21-4 M Classic di Kärcher si distingue per il semplice funzionamento, la facilità di manutenzione e i migliori risultati di pulizia. La robusta pompa ad albero a camme protetta dalla contaminazione da un filtro per l'acqua, e il motore elettrico a 4 poli a bassa velocità garantiscono prestazioni elevate e un funzionamento duraturo. Grazie al design aperto, tutti i componenti essenziali sono facilmente accessibili, mentre la massima protezione è assicurata da un robusto telaio tubolare in acciaio. Questo rende l'HDS 10/21-4 M Classic adatta alle applicazioni più impegnative in condizioni difficili, come nei cantieri edili o in agricoltura. I ganci per gru integrati e le grandi ruote antiforatura facilitano il trasporto da e verso il cantiere. La macchina di classe media è inoltre dotata di serie della collaudata pistola ad alta pressione Classic, di un serbatoio del carburante da 30 litri per applicazioni di pulizia molto lunghe e di pratiche opzioni per lo stoccaggio degli accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevolePompa resistente e di qualita Kaercher. Un robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni. Accessibile, per facilitare l'assistenza e la manutenzione.
Efficiente ingegneria del bruciatoreAlto grado di efficienza con basse emissioni e lunga durata. Lunghe applicazioni di lavoro grazie al serbatoio del carburante da 30 l. In modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore.
Accessori linea Classic con raccordo rapido EASY!LockSi avvia velocemente e permette il montaggio degli accessori facilitato Accessori robusti e affidabili Facile e intuitiva
Alta affidabilità
- Filtro per l'acqua maggiorato er una protezione ottimale della pompa.
- Motore elettrico a quattro poli a bassa velocità
- Valvola di sicurezza, dell'acqua e per il carburante che assicura il corretto svolgimento del lavoro.
Mobilità eccezionale
- Grandi ruote antiforatura per manovre sicure su superfici irregolari.
- Con gancio per gru per un trasporto semplice.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|350 - 1000
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Pressione max. (bar)
|235
|Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)
|max. 80
|Potenza allacciata (kW)
|8
|Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h)
|6,4
|Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Cavo elettrico (m)
|5
|Serbatoio combustible (l)
|30
|Peso (con accessori) (kg)
|128
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|138
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1075 x 722 x 892
Scope of supply
- Pistola: standard
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Lancia a spruzzo: 1050 mm
- Ugello Power
Dotazione
- ANTI!Twist (anti attorcigliamento)
- Pressostato
- Spina per inversione di polarità ( trifase )
Videos
Aree di applicazione
- Lavaggio veicoli
- Lavaggio attrezzi e macchinari
- Officina
- Aree esterne
- Stazioni di servizio
- Pulizia di facciate
- Pulizia delle piscine
- Palestre e centri sportivi
- Industrie di produzione
- Sistemi di produzione