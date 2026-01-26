Idropulitrice alta pressione HDS 5/11 U
L'idropulitrice ad acqua calda HDS 5/11 U prevede un design verticale per mobilità ed ergonomia eccezionali, trasportabile in orizzontale e dotata di pistola EASY!Force.
Le idropulitrici a caldo verticali si possono posizionare in orizzontale, prevedono un motore elettrico monofase a due poli raffreddato ad aria. Sono leggere e compatte, l'impugnatura ergonomica e le ruote larghe assicurano la perfetta manovrabilità anche su superfici sconnesse. La pompa assiale a 3 pistoni monta pistoni in acciaio inox e una testata in ottone resistente alla corrosione. L'interruttore a pressione ad essa collegato spegne automaticamente la macchina quando la pistola viene rilasciata, quindi l'usura viene ridotta. La pompa ad alta pressione, la ventola del bruciatore e la pompa di riscaldamento carburante sono azionate da un motore elettrico e vengono collegate insieme per creare un unico modulo di azionamento. La tecnologia del bruciatore garantisce ottime prestazioni in spazi ridotti nel rispetto del limite di emissioni di gas nocivi. Il selettore di comando a 3 posizioni semplice da usare è posizionato sul carter frontale. La pistola EASY!Force sfrutta il contraccolpo dato dall'alta pressione per ridurre a zero la forza di tensione, i raccordi rapidi EASY!Lock sono 5 volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite e sono robusti e durevoli.
Caratteristiche e vantaggi
Design verticaleTrasportabile anche su superfici sconnesse Grandi ruote
Filtro fine acquaProtegge la pompa dalle impurità. Estraibile facilmente
Design compattoCompatta e salva spazio quando è riposta a fine lavoro Pompa anti perdita e serbatoio carburante pensati per lavorare anche in orizzontale Trasportabile anche su veicoli piccoli
Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock
- La pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|450
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|110 / 11
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Potenza allacciata (kW)
|2,2
|Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h)
|2,4
|Serbatoio combustible (l)
|6,5
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|68,9
|Peso con imballo (kg)
|77,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Lancia a spruzzo: 840 mm
Dotazione
- Pressostato
Aree di applicazione
- Lavaggio veicoli
- Lavaggio attrezzi e macchinari
- Officina
- Aree esterne
- Stazioni di servizio
- Pulizia di facciate
- Pulizia delle piscine
- Palestre e centri sportivi
- Industrie di produzione
- Sistemi di produzione