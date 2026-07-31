Rimorchio HDS HDS 13/35 De Tr1

La soluzione indipendente per la pulizia ad acqua calda nei comuni, nel settore edile e nell'industria: HDS 13/35 trailer preconfigurato e mobile con 350 bar di pressione.

Indipendentemente dalle fonti di energia e dagli allacciamenti dell'acqua, la nostra idropulitrice mobile ad acqua calda per rimorchio HDS 13/35 può essere utilizzata in modo flessibile ovunque. Preconfigurata con avvolgitubi ad alta e bassa pressione, grazie alla sua elevata pressione di 350 bar, è adatta anche a compiti di pulizia impegnativi nel settore edile, nell'ambiente comunale e industriale. La macchina, affidabile e molto efficiente, è anche molto facile da usare ed estremamente facile da manutenere.

Caratteristiche e vantaggi
Rimorchio HDS HDS 13/35 De Tr1: Affidabile
Affidabile
Tecnologia bruciatore molto efficiente, testata e approvata Recupera calore dal calore generato dal motore La modalità eco!effciency di Kärcher permette di lavorare risparmiando risorse e abbassando i costi. La tutela dell'ambiente ci sta molto a cuore.
Rimorchio HDS HDS 13/35 De Tr1: Operazione semplice
Operazione semplice
La macchina si accende tramite il comodo selettore centrale I due avvolgitubo optional facilitano l'allestimento e il disallestimento della macchina nell'area di lavoro. Vano porta accessori capiente e sicuro.
Rimorchio HDS HDS 13/35 De Tr1: Autosufficiente
Autosufficiente
Capiente serbatoio dell'acqua da 500 litri: dura 30 minuti a piena potenza di lavoro. Serbatoio gasolio da 100 litri: lunga autonomia. Il motore Diesel Yanmar è potente e funziona indipendentemente dalla rete elettrica.
Facile da manutenere.
  • Per accedere ai componenti interni è sufficiente sollevare il carter.
  • Il software per l'assistenza serve per diagnosticare rapidamente i guasti.
  • I componenti interni Kärcher sono di alta qualità e durevoli nel tempo.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Diesel
Produttore motore Yanmar
Potenza motore (kW/hp) 19 / 26
Portata (l/h) 650 - 1300
Pressione (bar/MPa) 100 - 350 / 10 - 35
Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h) 9,3
Peso (con accessori) (kg) 958,4

Scope of supply

  • Pistola: Industria
  • Tubo AP: 30 m
  • Lancia a spruzzo: 700 mm
  • Ugello Power

Dotazione

  • Regolazione pressione su regolazione di velocità
Rimorchio HDS HDS 13/35 De Tr1
Rimorchio HDS HDS 13/35 De Tr1
Rimorchio HDS HDS 13/35 De Tr1
Rimorchio HDS HDS 13/35 De Tr1
Aree di applicazione
  • Municipalizzate (pulizia di spazi pubblici aperti, strade, per rimuovere graffiti e gomme da masticare)
  • Edilizia (lavaggio di macchinari per la costruzione, ponteggi, custodie e materiali)
  • Industria (eliminazione di vernice e coperture, lavaggio macchinari, pezzi e materiali)
Accessori
Detergenti