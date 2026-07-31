Rimorchio HDS HDS 13/35 De Tr1
La soluzione indipendente per la pulizia ad acqua calda nei comuni, nel settore edile e nell'industria: HDS 13/35 trailer preconfigurato e mobile con 350 bar di pressione.
Indipendentemente dalle fonti di energia e dagli allacciamenti dell'acqua, la nostra idropulitrice mobile ad acqua calda per rimorchio HDS 13/35 può essere utilizzata in modo flessibile ovunque. Preconfigurata con avvolgitubi ad alta e bassa pressione, grazie alla sua elevata pressione di 350 bar, è adatta anche a compiti di pulizia impegnativi nel settore edile, nell'ambiente comunale e industriale. La macchina, affidabile e molto efficiente, è anche molto facile da usare ed estremamente facile da manutenere.
Caratteristiche e vantaggi
AffidabileTecnologia bruciatore molto efficiente, testata e approvata Recupera calore dal calore generato dal motore La modalità eco!effciency di Kärcher permette di lavorare risparmiando risorse e abbassando i costi. La tutela dell'ambiente ci sta molto a cuore.
Operazione sempliceLa macchina si accende tramite il comodo selettore centrale I due avvolgitubo optional facilitano l'allestimento e il disallestimento della macchina nell'area di lavoro. Vano porta accessori capiente e sicuro.
AutosufficienteCapiente serbatoio dell'acqua da 500 litri: dura 30 minuti a piena potenza di lavoro. Serbatoio gasolio da 100 litri: lunga autonomia. Il motore Diesel Yanmar è potente e funziona indipendentemente dalla rete elettrica.
Facile da manutenere.
- Per accedere ai componenti interni è sufficiente sollevare il carter.
- Il software per l'assistenza serve per diagnosticare rapidamente i guasti.
- I componenti interni Kärcher sono di alta qualità e durevoli nel tempo.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Diesel
|Produttore motore
|Yanmar
|Potenza motore (kW/hp)
|19 / 26
|Portata (l/h)
|650 - 1300
|Pressione (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h)
|9,3
|Peso (con accessori) (kg)
|958,4
Scope of supply
- Pistola: Industria
- Tubo AP: 30 m
- Lancia a spruzzo: 700 mm
- Ugello Power
Dotazione
- Regolazione pressione su regolazione di velocità
Aree di applicazione
- Municipalizzate (pulizia di spazi pubblici aperti, strade, per rimuovere graffiti e gomme da masticare)
- Edilizia (lavaggio di macchinari per la costruzione, ponteggi, custodie e materiali)
- Industria (eliminazione di vernice e coperture, lavaggio macchinari, pezzi e materiali)