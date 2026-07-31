Indipendentemente dalle fonti di energia e dagli allacciamenti dell'acqua, la nostra idropulitrice mobile ad acqua calda per rimorchio HDS 13/35 può essere utilizzata in modo flessibile ovunque. Preconfigurata con avvolgitubi ad alta e bassa pressione, grazie alla sua elevata pressione di 350 bar, è adatta anche a compiti di pulizia impegnativi nel settore edile, nell'ambiente comunale e industriale. La macchina, affidabile e molto efficiente, è anche molto facile da usare ed estremamente facile da manutenere.