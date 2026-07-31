Detergente sgrassante per Olio e Grasso RM 31 ASF eco!effi ciency, 200l

Detergente alcalino concentrato. Elimina olio, grasso, catrame e fuliggine a tutte le temperature. Con l'eco!efficiency si riduce il consumo mantenendone costante l‘efficacia. Ecologico.

Con la sua formula speciale, il detergente per olio e grasso PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency è stato sviluppato per l'uso in idropulitrici con modalità eco!efficiency e quindi colma il divario nelle prestazioni di pulizia che può essere creato dalla temperatura dell'acqua inferiore a 60 °C. Offre una potente azione pulente a tutte le temperature e può essere utilizzato anche nella fase vapore fino a 150 °C. La formula altamente concentrata, priva di siliconi e facilmente separabile rimuove facilmente olio pesante, grasso e contaminazione minerale, pur essendo particolarmente economica, economica e rispettosa dell'ambiente. Essendo un potente pulitore di profondità adatto per il lavaggio del motore e la pulizia dei componenti in officine o aziende agricole, convince anche in altri settori, ad esempio nella pulizia delle facciate quando si rimuove lo sporco causato da emissioni, escrementi di uccelli o residui di insetti, e può essere utilizzato anche per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria alimentare.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 200
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 14
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 214,2
Prodotto
  • Detergente ecologico per idropulitrice efficace
  • Elimina efficacemente olio, grasso, fuliggine e patina da smog
  • Pulizia attiva a tutte le temperature
  • Fresca fragranza
  • Senza fosfati
  • Senza silicone
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Senza NTA
Detergente sgrassante per Olio e Grasso RM 31 ASF eco!effi ciency, 200l
Detergente sgrassante per Olio e Grasso RM 31 ASF eco!effi ciency, 200l
Detergente sgrassante per Olio e Grasso RM 31 ASF eco!effi ciency, 200l
Detergente sgrassante per Olio e Grasso RM 31 ASF eco!effi ciency, 200l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H290 Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
  • P405 Conservare sotto chiave.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Aree di applicazione
  • Trasporti e macchine
  • Pulizia stabili
  • Pulizia barili
  • Lavaggio auto
  • Lavapezzi
  • Sgrassare superfici
  • Contenitori cibo
  • Pulizia di facciate
Accessori