Detergente sgrassante per Olio e Grasso RM 31 ASF eco!efficiency, 10l

Detergente alcalino concentrato. Elimina olio, grasso, catrame e fuliggine a tutte le temperature. Con l'eco!efficiency si riduce il consumo mantenendone costante l‘efficacia. Ecologico.

Con la sua formula speciale, il detergente per olio e grasso PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency è stato sviluppato per l'uso in idropulitrici con modalità eco!efficiency e quindi colma il divario nelle prestazioni di pulizia che può essere creato dalla temperatura dell'acqua inferiore a 60 °C. Offre una potente azione pulente a tutte le temperature e può essere utilizzato anche nella fase vapore fino a 150 °C. La formula altamente concentrata, priva di siliconi e facilmente separabile rimuove facilmente olio pesante, grasso e contaminazione minerale, pur essendo particolarmente economica, economica e rispettosa dell'ambiente. Essendo un potente pulitore di profondità adatto per il lavaggio del motore e la pulizia dei componenti in officine o aziende agricole, convince anche in altri settori, ad esempio nella pulizia delle facciate quando si rimuove lo sporco causato da emissioni, escrementi di uccelli o residui di insetti, e può essere utilizzato anche per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria alimentare.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13,5
Peso con imballo (kg) 12
Aree di applicazione
  • Trasporti e macchine
  • Pulizia stabili
  • Pulizia barili
  • Lavaggio auto
  • Lavapezzi
  • Sgrassare superfici
  • Contenitori cibo
  • Pulizia di facciate
