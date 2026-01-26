Con la sua formula speciale, il detergente per olio e grasso PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency è stato sviluppato per l'uso in idropulitrici con modalità eco!efficiency e quindi colma il divario nelle prestazioni di pulizia che può essere creato dalla temperatura dell'acqua inferiore a 60 °C. Offre una potente azione pulente a tutte le temperature e può essere utilizzato anche nella fase vapore fino a 150 °C. La formula altamente concentrata, priva di siliconi e facilmente separabile rimuove facilmente olio pesante, grasso e contaminazione minerale, pur essendo particolarmente economica, economica e rispettosa dell'ambiente. Essendo un potente pulitore di profondità adatto per il lavaggio del motore e la pulizia dei componenti in officine o aziende agricole, convince anche in altri settori, ad esempio nella pulizia delle facciate quando si rimuove lo sporco causato da emissioni, escrementi di uccelli o residui di insetti, e può essere utilizzato anche per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria alimentare.