Protettivo RM 110 ASF, 10l

Nuova formula contro la formazione di calcare nelle serpentine e di ruggine e incrostazioni (fino a 150°) nei tubi delle HDS. Effetto protettivo sui componenti interni a contatto con acqua.

Con lo speciale PressurePro Machine Protector RM 110 per l'uso in applicazioni con acqua da media a dura, le idropulitrici ad acqua calda e i loro componenti più importanti, nonché le parti di conduzione dell'acqua, sono protetti in modo affidabile dai depositi di calcare. Di conseguenza, il flusso d'acqua attraverso la serpentina di riscaldamento è assicurato e le prestazioni dell'unità rimangono costanti, mentre gli utenti possono risparmiare energia e allo stesso tempo ridurre notevolmente i costi di manutenzione per le lunghe misure di decalcificazione. Il PressurePro Machine Protector RM 110 è conforme al sistema HACCP e quindi adatto per l'uso nelle aziende di trasformazione alimentare.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 9
Peso (kg) 10,2
Peso con imballo (kg) 11
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 230 x 188 x 307
Aree di applicazione
  • Trasporti e macchine
  • Lavaggio auto
  • Sgrassatura, fosfatazione
  • Sgrassare superfici
  • Manutenzione macchine, protezione dal calcare
