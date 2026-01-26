Protettivo RM 110 ASF, 10l
Nuova formula contro la formazione di calcare nelle serpentine e di ruggine e incrostazioni (fino a 150°) nei tubi delle HDS. Effetto protettivo sui componenti interni a contatto con acqua.
Con lo speciale PressurePro Machine Protector RM 110 per l'uso in applicazioni con acqua da media a dura, le idropulitrici ad acqua calda e i loro componenti più importanti, nonché le parti di conduzione dell'acqua, sono protetti in modo affidabile dai depositi di calcare. Di conseguenza, il flusso d'acqua attraverso la serpentina di riscaldamento è assicurato e le prestazioni dell'unità rimangono costanti, mentre gli utenti possono risparmiare energia e allo stesso tempo ridurre notevolmente i costi di manutenzione per le lunghe misure di decalcificazione. Il PressurePro Machine Protector RM 110 è conforme al sistema HACCP e quindi adatto per l'uso nelle aziende di trasformazione alimentare.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|9
|Peso (kg)
|10,2
|Peso con imballo (kg)
|11
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Aree di applicazione
- Trasporti e macchine
- Lavaggio auto
- Sgrassatura, fosfatazione
- Sgrassare superfici
- Manutenzione macchine, protezione dal calcare