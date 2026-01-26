Con lo speciale PressurePro Machine Protector RM 110 per l'uso in applicazioni con acqua da media a dura, le idropulitrici ad acqua calda e i loro componenti più importanti, nonché le parti di conduzione dell'acqua, sono protetti in modo affidabile dai depositi di calcare. Di conseguenza, il flusso d'acqua attraverso la serpentina di riscaldamento è assicurato e le prestazioni dell'unità rimangono costanti, mentre gli utenti possono risparmiare energia e allo stesso tempo ridurre notevolmente i costi di manutenzione per le lunghe misure di decalcificazione. Il PressurePro Machine Protector RM 110 è conforme al sistema HACCP e quindi adatto per l'uso nelle aziende di trasformazione alimentare.