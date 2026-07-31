Il dispositivo per la rimozione della cera PressurePro RM 36 di Kärcher prepara in modo ottimale le superfici per la verniciatura, il primer e il rivestimento. Il detergente a base solvente rimuove in modo affidabile conservanti a base di cera, pellicole protettive di cera, grasso, olio, lubrificanti, resina, impurità minerali e adesivi anche a basso dosaggio. Il decerante PressurePro RM 36 è privo di idrocarburi alogenati, facile da risciacquare e perfetto per l'uso con idropulitrici, rendendolo ideale per l'applicazione nell'industria e nel commercio.