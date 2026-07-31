Decerante RM 36, 20l
Detergente che elimina delicatamente lo strato di cera protettiva, i residui di grasso dalle carrozzerie dei veicoli. Ottimo quando applicato in alta pressione.
Il dispositivo per la rimozione della cera PressurePro RM 36 di Kärcher prepara in modo ottimale le superfici per la verniciatura, il primer e il rivestimento. Il detergente a base solvente rimuove in modo affidabile conservanti a base di cera, pellicole protettive di cera, grasso, olio, lubrificanti, resina, impurità minerali e adesivi anche a basso dosaggio. Il decerante PressurePro RM 36 è privo di idrocarburi alogenati, facile da risciacquare e perfetto per l'uso con idropulitrici, rendendolo ideale per l'applicazione nell'industria e nel commercio.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|16
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|18,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|255 x 230 x 400
Prodotto
- Efficace sui vecchi strati di cera
- Dissolve gli starti di cera dalle superfici
- Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
- Gentile azione di pulizia
- Non contiene idrocarboni alogenati
- Senza NTA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273 Non disperdere nell’ambiente.
- P301 IN CASO DI INGESTIONE:
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P331 NON provocare il vomito.
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
- EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Decerante per auto
- Lavapezzi
- Sgrassare superfici
- Lavaggio auto