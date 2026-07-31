VehiclePro Schiuma per cerchioni RM 802, 20l
VehiclePro Schiuma per cerchioni RM 802: detergente ultra schiumogeno per cerchioni in alluminio e in acciaio. Efficace contro lo sporco ostinato, delicato sui materiali e non inquinante.
Sviluppato per l'uso in impianti di lavaggio per veicoli come CW 5 Klean!Star iQ e stazioni di lavaggio self-service, il detergente per cerchioni alcalino altamente concentrato VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 è altamente efficace nella rimozione dello sporco ostinato dai cerchioni delle auto in lega leggera o acciaio. Il detergente della serie Klear!Line di Kärcher ha anche proprietà ad alta schiuma: il maggiore tempo di contatto supporta idealmente la rimozione di polvere dei freni, usura dei pneumatici, calcare e residui di sale stradale, anche con la pulizia senza contatto. È particolarmente delicato sul materiale e non intacca i cerchioni stessi, i pavimenti in cemento non rivestito o i passaruota in acciaio. Inoltre, la schiuma detergente convince con una resa fino a 500 veicoli per litro ed è biodegradabile per oltre il 90% – tensioattivi secondo CEE 648/2004.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|13
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|22,8
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