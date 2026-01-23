Idropulitrice alta pressione HD 5/15 C
Pratica e versatile: l'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C funziona sia in verticale che in orizzontale. Con vano porta-accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione.
L'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C, compatta, leggera e versatile, offre un'eccezionale mobilità ed è adatta al funzionamento sia verticale che orizzontale. La macchina è dotata di un sofisticato vano porta-accessori, mentre la testata in ottone e lo scarico automatico della pressione garantiscono una lunga durata. Allo stesso tempo, convince per i nuovi sviluppi innovativi che aumentano la produttività dell'operatore a lungo termine, garantendo un funzionamento senza sforzo e un risparmio di tempo nelle operazioni di installazione e smontaggio. La pistola ad alta pressione EASY!Force sfrutta il contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta, mentre i dispositivi di fissaggio rapido EASY!Lock rendono la movimentazione cinque volte più veloce rispetto ai collegamenti a vite tradizionali, senza compromettere la robustezza e la durata. Nel complesso, un pacchetto completo di attrezzature per risultati di pulizia eccellenti, con un alto livello di convenienza e una lunga durata.
Caratteristiche e vantaggi
Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!LockLa pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola. Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
MobilitàCon impugnatura alla base della macchina per migliorare trasportabilità e deposito della stessa La maniglia di trasporto può essere retratta, con la semplice pressione di un pulsante per ridurre l'ingombro Design compatto e peso ridotto
FlessibilitàUtilizzabile sia in verticale che in orizzontale. Durante l'impiego in orizzontale, le ruote sono sollevate da terra garantendo un'elevat stabilità La lancia ha due alloggiamenti separati, uno per il trasporto ed uno durante il normale impiego
Qualità
- Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la durata della macchina.
- Testata in ottone di alta qualità.
- Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua.
Vano porta accessori a bordo
- Raccordo a vite (M18 x 1.5) per riporre il lavasuperfici sulla macchina.
- Pratico vano per ugello triplo e ugello rotante a bordo macchina
- Fascetta elastica per fissare il tubo alta pressione
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|150 / 15
|Pressione max. (bar/MPa)
|200 / 20
|Potenza allacciata (kW)
|2,8
|Cavo elettrico (m)
|5
|Dimensione ugello (mm)
|32
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|25,7
|Peso con imballo (kg)
|27,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 6, 200 bar
- Lancia a spruzzo: 840 mm
Dotazione
- Funzione detergente: Aspirazione
- Pressostato