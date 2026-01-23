L'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C, compatta, leggera e versatile, offre un'eccezionale mobilità ed è adatta al funzionamento sia verticale che orizzontale. La macchina è dotata di un sofisticato vano porta-accessori, mentre la testata in ottone e lo scarico automatico della pressione garantiscono una lunga durata. Allo stesso tempo, convince per i nuovi sviluppi innovativi che aumentano la produttività dell'operatore a lungo termine, garantendo un funzionamento senza sforzo e un risparmio di tempo nelle operazioni di installazione e smontaggio. La pistola ad alta pressione EASY!Force sfrutta il contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta, mentre i dispositivi di fissaggio rapido EASY!Lock rendono la movimentazione cinque volte più veloce rispetto ai collegamenti a vite tradizionali, senza compromettere la robustezza e la durata. Nel complesso, un pacchetto completo di attrezzature per risultati di pulizia eccellenti, con un alto livello di convenienza e una lunga durata.