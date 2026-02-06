Idropulitrice alta pressione HD 5/15 C Plus
Pratica e versatile: HD 5/15 C Plus funziona sia in verticale che in orizzontale. Dotata di ugello rotante, vano accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione.
Compatta, leggera e versatile; l'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C Plus è facile da trasportare, ed è progettata per lavorare sia posizione verticale che orizzontale. E' stata progettata per una lunga vita grazie alla testata in ottone con pistoni in acciaio e allo scarico automatico della pressione. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola EASY!Force sfrutta la contropressione in uscita dalla lancia per ridurre a zero la fatica dell'operatore, i raccordi rapidi EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite e sono robusti e durevoli. Un pacchetto completo per risultati di pulizia eccellenti, conveniente e di lunga durata. Dotata di ugello triplo ed ugello rotante.
Caratteristiche e vantaggi
Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!LockLa pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola. Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
MobilitàCon impugnatura alla base della macchina per migliorare trasportabilità e deposito della stessa La maniglia di trasporto può essere retratta, con la semplice pressione di un pulsante per ridurre l'ingombro Design compatto e peso ridotto
FlessibilitàUtilizzabile sia in verticale che in orizzontale. Durante l'impiego in orizzontale, le ruote sono sollevate da terra garantendo un'elevat stabilità La lancia ha due alloggiamenti separati, uno per il trasporto ed uno durante il normale impiego
Qualità
- Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la durata della macchina.
- Testata in ottone di alta qualità.
- Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua.
Vano porta accessori a bordo
- Raccordo a vite (M18 x 1.5) per riporre il lavasuperfici sulla macchina.
- Pratico vano per ugello triplo e ugello rotante a bordo macchina
- Fascetta elastica per fissare il tubo alta pressione
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|150 / 15
|Pressione max. (bar/MPa)
|200 / 20
|Potenza allacciata (kW)
|2,8
|Cavo elettrico (m)
|5
|Dimensione ugello (mm)
|32
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|26,1
|Peso con imballo (kg)
|28,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 6, 200 bar
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Ugello rotante
Dotazione
- Funzione detergente: Aspirazione
- Pressostato