Compatta, leggera e versatile; l'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C Plus è facile da trasportare, ed è progettata per lavorare sia posizione verticale che orizzontale. E' stata progettata per una lunga vita grazie alla testata in ottone con pistoni in acciaio e allo scarico automatico della pressione. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola EASY!Force sfrutta la contropressione in uscita dalla lancia per ridurre a zero la fatica dell'operatore, i raccordi rapidi EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite e sono robusti e durevoli. Un pacchetto completo per risultati di pulizia eccellenti, conveniente e di lunga durata. Dotata di ugello triplo ed ugello rotante.