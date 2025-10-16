Boquilla giratoria Entry verpackt
Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes.
Gracias a la potente boquilla rotativa Entry la boquilla turbo elimina también suciedades resistentes y deja un resultado resplandeciente. El chorro concentrado giratorio elimina la suciedad del ambiente sin esfuerzo y ayuda, por ejemplo, a recuperar rápidamente el primer brillo de las superficies cubiertas de musgo o deterioradas. La boquilla turbo convence además por su gran rendimiento de superficie. Apta para todas las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher de la gama K 2 y K 3.
Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
Limpieza potente con alta presión
- Limpieza precisa de la suciedad incrustada.
Conexión de bayoneta
- Especialmente fácil de utilizar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|450 x 41 x 41
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos
- Suciedad resistente
- Muros de piedra y de jardín