Juego de montaje filtro de agua universa
Filtro fino de agua, ancho de malla de 25 μm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.
El filtro fino de agua tiene un ancho de malla de 25 μm y es apto para temperaturas hasta un máximo de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Para el montaje en la entrada del equipo. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión a la toma de agua (pulgadas)
|3/4″ / 1″
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|3,5