Juego de montaje filtro de agua universa

Filtro fino de agua, ancho de malla de 25 μm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.

El filtro fino de agua tiene un ancho de malla de 25 μm y es apto para temperaturas hasta un máximo de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Para el montaje en la entrada del equipo. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión a la toma de agua (pulgadas) 3/4″ / 1″
Peso con embalaje incluido. (kg) 3,5
Created with AI (artificial intelligence)

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