Conector para manguera universal
Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo
Conectar, desconectar o reparar con máxima facilidad - gracias al práctico y ergonómico conector para manguera universal de Kärcher. Este sistema de conexión flexible facilita considerablemente el riego de cualquier tipo de jardín o superficie, pues unos conectores para grifos y mangueras estancos y perfectamente compatibles son la base de cualquier buen sistema de riego. El conector para manguera universal es compatible con los tres diámetros de manguera más usuales y con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.
Características y ventajas
Diseño ergonómico
- Para un manejo sencillo.
Compatibilidad universal (diámetros de tubo de 1/2", 5/8", 3/4")
- Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Color
|Amarillo
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|70 x 33 x 42
Equipos compatibles
RECONOCIMIENTOS
Recomendación del conector de mangueras universal
El conector de mangueras universal recibió la calificación «Excelente» (1,3) y el sello «Recomendación» en la prueba práctica de la revista selbst ist der Mann).