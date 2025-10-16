Conector para manguera universal con Aqua Stop

Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.

Conectar, desconectar o reparar con máxima facilidad - gracias al práctico y ergonómico conector para manguera universal con Aqua Stop de Kärcher. Este sistema de conexión flexible facilita considerablemente el riego de cualquier tipo de jardín o superficie, pues unos conectores para grifos y mangueras estancos y perfectamente compatibles son la base de cualquier buen sistema de riego. El conector para manguera universal con Aqua Stop es compatible con los tres diámetros de manguera más usuales y con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.

Características y ventajas
Sistema Aqua Stop
  • Para un desacoplamiento sin salpicaduras de los accesorios de la manguera.
Diseño ergonómico
  • Para un manejo sencillo.
Sistema de acoplamiento
  • Apto para todas las marcas conocidas.
Compatibilidad universal (diámetros de tubo de 1/2", 5/8", 3/4")
  • Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Color Amarillo
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 70 x 33 x 42
Conector para manguera universal con Aqua Stop