Równomierne oraz bardzo skuteczne czyszczenie: Cztery wysokociśnieniowe dysze umożliwiają usuwanie uporczywych zanieczyszczeń z różnych powierzchni. W zależności od zastosowania, wymienną ramę można szybko i łatwo zastąpić. Rama z włosiem do czyszczenia elewacji oraz ścian chroni użytkownika przed rozpryskami wody. Można ją również delikatnie przesuwać po czyszczonej powierzchni. W przypadku czyszczenia szklanych elewacji takich jak ogrody zimowe, idealnym rozwiązaniem jest rama z padem z mikrofibry, który można przymocować za pomocą rzepa. Szorstkie włosie pomaga usuwać zanieczyszczenia i gwarantuje delikatne czyszczenie powierzchni.