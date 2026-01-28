VP 145, LANCA VARIO POWER FULL CONTROL DO K 4 - K 5

Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia strumienia wody. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 4 do K 5.

Lanca spryskująca Vario Power: od niskociśnieniowego strumienia detergentu do strumienia wysokociśnieniowego z bezstopniową regulacją ciśnienia dokonywaną poprzez przekręcenie lancy spryskującej. Idealna do czyszczenia mniejszych obszarów wokół domu i w ogrodzie, takich jak ściany, chodniki, płoty i pojazdy. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 4 do K 5.

Cechy i zalety
Płynna regulacja
  • Ciśnienie może być regulowane w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni.
Nanoszenie środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem
  • Płynna regulacja ciśnienia podawanej wody.
Oszczędność czasu
  • Zmiana lancy nie jest konieczna.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 448 x 46 x 46

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Fasady
  • Murki ogrodowe
  • Ścieżki
  • Ogrodzenia
  • Teren wokół domu i ogród
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.