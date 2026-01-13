Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Smart Control Home

Ten model jest produktem archiwalnym i nie jest już dostępny w sprzedaży.

Sprawdź aktualny odpowiednik tego modelu: Myjka ciśnieniowa Kärcher K 7 Premium Smart Control Flex Home

Pełną ofertę asortmentu znajdziesz na stronie: Myjki ciśnieniowe

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.