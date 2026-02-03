Akumulatorowa skrobaczka do szyb EDI 4
Akumulatorowa skrobaczka z obrotową tarczą do wygodnego usuwania lodu z szyb samochodowych. Doskonale usuwa wszystkie rodzaje lodu: szron, czysty lód – bez uszkadzania szyb i uszczelek.
Koniec z męczącym skrobaniem lodu z szyb kawałek po kawałku! Dzięki obrotowej tarczy i sześciu wytrzymałym plastikowym ostrzom akumulatorowa skrobaczka EDI 4 poradzi sobie z usuwaniem nawet grubego lodu z szyb. Urządzenie wystarczy delikatnie nacisnąć od góry, aby tarcza z ostrzami zaczęła się obracać. Jeśli ostrza się zużyją, tarczę można wymienić bez użycia narzędzi (jest dostępna jako część zamienna). Nowoczesna i kompaktowa konstrukcja skrobaczki do szyb EDI 4 (wraz z pokrywą ochronna na tarczę z ostrzami) ułatwia jej przenoszenie i przechowywanie w samochodzie. Zintegrowana dioda LED miga, gdy urządzenie wymaga ładowania.
Cechy i zalety
Obrotowa tarcza z ostrzamiPlastikowe ostrza z łatwością usuwają nawet gruby lód.
Obrotowa tarcza z ostrzami dostępna jest jako część zamienna.Tarcza z ostrzami może być łatwo wymieniona bez użycia narzędzi.
Bateria litowo-jonowaJedno ładowanie baterii wystarcza na wielokrotne skrobanie lodu.
Łatwa obsługa
- Niewielki nacisk potrzebny do uruchomienia skrobaczki.
Dioda LED na urządzeniu
- Zintegrowana dioda LED miga, gdy urządzenie wymaga ładowania.
Pokrywa ochronna na tarczę z ostrzami
- Łatwe przenoszenie i przechowywanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|15
|Czas ładowania baterii (h)
|3
|średnica tarczy (mm)
|100
|prędkośc tarczy (obr./min)
|500
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|133 x 124 x 110
Zakres dostawy
- Akumulator litowo-jonowy
- Kabel do ładowania baterii
- Osłona
- Skrobaczka z obrotową tarczą
Wideo
Zastosowania
- Szyby przednie
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.