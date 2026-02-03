Akumulatorowa skrobaczka do szyb EDI 4

Akumulatorowa skrobaczka z obrotową tarczą do wygodnego usuwania lodu z szyb samochodowych. Doskonale usuwa wszystkie rodzaje lodu: szron, czysty lód – bez uszkadzania szyb i uszczelek.

Koniec z męczącym skrobaniem lodu z szyb kawałek po kawałku! Dzięki obrotowej tarczy i sześciu wytrzymałym plastikowym ostrzom akumulatorowa skrobaczka EDI 4 poradzi sobie z usuwaniem nawet grubego lodu z szyb. Urządzenie wystarczy delikatnie nacisnąć od góry, aby tarcza z ostrzami zaczęła się obracać. Jeśli ostrza się zużyją, tarczę można wymienić bez użycia narzędzi (jest dostępna jako część zamienna). Nowoczesna i kompaktowa konstrukcja skrobaczki do szyb EDI 4 (wraz z pokrywą ochronna na tarczę z ostrzami) ułatwia jej przenoszenie i przechowywanie w samochodzie. Zintegrowana dioda LED miga, gdy urządzenie wymaga ładowania.

Cechy i zalety
Akumulatorowa skrobaczka do szyb EDI 4: Obrotowa tarcza z ostrzami
Obrotowa tarcza z ostrzami
Plastikowe ostrza z łatwością usuwają nawet gruby lód.
Akumulatorowa skrobaczka do szyb EDI 4: Obrotowa tarcza z ostrzami dostępna jest jako część zamienna.
Obrotowa tarcza z ostrzami dostępna jest jako część zamienna.
Tarcza z ostrzami może być łatwo wymieniona bez użycia narzędzi.
Akumulatorowa skrobaczka do szyb EDI 4: Bateria litowo-jonowa
Bateria litowo-jonowa
Jedno ładowanie baterii wystarcza na wielokrotne skrobanie lodu.
Łatwa obsługa
  • Niewielki nacisk potrzebny do uruchomienia skrobaczki.
Dioda LED na urządzeniu
  • Zintegrowana dioda LED miga, gdy urządzenie wymaga ładowania.
Pokrywa ochronna na tarczę z ostrzami
  • Łatwe przenoszenie i przechowywanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 15
Czas ładowania baterii (h) 3
średnica tarczy (mm) 100
prędkośc tarczy (obr./min) 500
Waga bez akcesoriów (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 133 x 124 x 110

Zakres dostawy

  • Akumulator litowo-jonowy
  • Kabel do ładowania baterii
  • Osłona
  • Skrobaczka z obrotową tarczą

Wideo

Zastosowania
  • Szyby przednie
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.