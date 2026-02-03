Koniec z męczącym skrobaniem lodu z szyb kawałek po kawałku! Dzięki obrotowej tarczy i sześciu wytrzymałym plastikowym ostrzom akumulatorowa skrobaczka EDI 4 poradzi sobie z usuwaniem nawet grubego lodu z szyb. Urządzenie wystarczy delikatnie nacisnąć od góry, aby tarcza z ostrzami zaczęła się obracać. Jeśli ostrza się zużyją, tarczę można wymienić bez użycia narzędzi (jest dostępna jako część zamienna). Nowoczesna i kompaktowa konstrukcja skrobaczki do szyb EDI 4 (wraz z pokrywą ochronna na tarczę z ostrzami) ułatwia jej przenoszenie i przechowywanie w samochodzie. Zintegrowana dioda LED miga, gdy urządzenie wymaga ładowania.