Brak dostępu do zasilania? To nie problem! KHB 6 Battery to lekkie, ręczne, bateryjne urządzenie średniociśnieniowe Kärcher oparte na 18 V platformie bateryjnej Kärcher. Czyści praktycznie wszystkie powierzchnie wokół domu bez potrzeby podłączania do sieci elektrycznej. Wystarczy podłączyć wąż z wodą i jest gotowe do pracy. Dzięki delikatnej lancy jednostrumieniowej uporczywe zabrudzenia mogą być szybko usunięte z mebli ogrodowych, zabawek i innych obiektów. Uporczywe zabrudzenia usunie lanca z dyszą rotacyjną. Obie dysze, mocna i wymienna bateria litowo-jonowa (18 V / 2,5 Ah) oraz ładowarka są w tej wersji standardowym wyposażeniem. Bateria może być wykorzystywana we wszystkich akumulatorowych urządzeniach Kärcher opartych na 18-woltowej platformie bateryjnej Kärcher. Dzięki innowacyjnej technologii czasu rzeczywistego, wyświetlacz LCD akumulatora pokazuje jego pozostałą pojemność w czasie pracy, ładowania i przechowywania. Szeroka gama akcesoriów zwiększa wszechstronność KHB 6 Battery. Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są lanca pianowa, szczotka myjąca czy wąż ssący do wykorzystania wody z alternatywnych źródeł.