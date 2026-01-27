Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa K 2 Battery Set
Innowacyjna, zasilana bateryjnie myjka wysokociśnieniowa o szerokim wachlarzu zastosowań. Niezależna od sieci elektrycznej, wyjątkowo elastyczna i komfortowa w użytkowaniu.
Bezprzewodowa myjka wysokociśnieniowa sprawdza się w codziennym czyszczeniu samochodu, motocykla, roweru czy obiektów w otoczeniu domu, takich jak meble czy narzędzia ogrodowe. Doskonale nadaje się też do pracy w terenie, gdzie utrudniony jest dostęp do sieci elektrycznej np. do mycia łodzi. Czas pracy ciągłej urządzenia z baterią 36 V / 5 Ah wynosi 14 minut. Na elastyczność użytkowania myjki dodatkowo wpływa funkcja zasysania wody z alternatywnych w stosunku do sieci wodociągowej źródeł, np. zbiorniki wodne czy kanistry. Bateria posiada cyfrowy wskaźnik aktualnego stanu naładowania. Elastyczny wężyk umożliwia łatwe pobieranie środka czyszczącego bezpośrednio z butelki. Wymiana jednego preparatu na inny nie wymaga czyszczenia zbiornika czy wylewania niewykorzystanego roztworu. W wyposażeniu bateria litowo-jonowa 36 V i ładowarka.
Cechy i zalety
Wymienna bateria 36 VTechnologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher zasilanymi baterią 36 V. Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
Pistolet wysokociśnieniowy ze wskaźnikiem ciśnienia podawanej wodyLance wysokociśnieniowe zapewniają 3 różne poziomy ciśnienia podawanej wody – do wyboru w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni. Wyświetlacz na pistolecie wysokociśnieniowym ułatwia kontrolowanie ciśnienia podawanej wody.
Zasysanie wodyUrządzenie kompatybilne z wężem do zasysania wody z alternatywnych źródeł. Wąż do zasysania wody to wyposażenie dodatkowe i może być zakupiony osobno.
Możliwość zasysania środków czyszczących.
- Wężyk do zasysania środka czyszczącego
- Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Wąż, lance i pistolet wysokociśnieniowy mogą być przechowywane na urządzeniu.
System Quick Connect
- Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Ciśnienie (bar)
|maks. 110
|Zakres ciśnienia
|Wysokie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|340
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność (Ah)
|5
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|14 (5,0 Ah)
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (h)
|9
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|245 x 303 x 629
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 36 V / 5.0 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Ładowarka standardowa 36 V Battery Power (1 szt.)
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q, Extended
- 1-stopniowa lanca spryskująca
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Zintegrowany filtr wody
Wideo
Zastosowania
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Tarasy
- Do czyszczenia małych samochodów.
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Rowery
- Łodzie
- Kosze na śmieci
- Zabawki ogrodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.