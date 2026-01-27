Bezprzewodowa myjka wysokociśnieniowa sprawdza się w codziennym czyszczeniu samochodu, motocykla, roweru czy obiektów w otoczeniu domu, takich jak meble czy narzędzia ogrodowe. Doskonale nadaje się też do pracy w terenie, gdzie utrudniony jest dostęp do sieci elektrycznej np. do mycia łodzi. Czas pracy ciągłej urządzenia z baterią 36 V / 5 Ah wynosi 14 minut. Na elastyczność użytkowania myjki dodatkowo wpływa funkcja zasysania wody z alternatywnych w stosunku do sieci wodociągowej źródeł, np. zbiorniki wodne czy kanistry. Bateria posiada cyfrowy wskaźnik aktualnego stanu naładowania. Elastyczny wężyk umożliwia łatwe pobieranie środka czyszczącego bezpośrednio z butelki. Wymiana jednego preparatu na inny nie wymaga czyszczenia zbiornika czy wylewania niewykorzystanego roztworu. W wyposażeniu bateria litowo-jonowa 36 V i ładowarka.