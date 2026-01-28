Myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car

Ultrakompaktowe, łatwe w transporcie i przechowywaniu: urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Classic Car idealnie nadaje się do usuwania lżejszych zanieczyszczeń wokół domu. Zawiera zestaw do czyszczenia samochodu.

Kompaktowa konstrukcja i wysoka moc (czyszczenia): myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car jest łatwa w obsłudze, przenośna i elastyczne. Urządzenie można zawsze wygodnie przechowywać w dowolnym miejscu, aby zaoszczędzić miejsce, a wąż wysokociśnieniowy można łatwo przechowywać na urządzeniu. Zestaw do czyszczenia samochodu zawiera szczotkę do skutecznego usuwania zanieczyszczeń na pojeździe, a także dyszę do piany i szampon samochodowy (500 ml). W wyposażeniu również pistolet spustowy z szybkozłączką Quick Connect, 3-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lanca spryskująca, dysza rotacyjna i zintegorwany filtr wody. K 2 Classic Car tu myjka idealna do sporadycznego użytku i usuwania lżejszych zanieczyszczeń na meblach ogrodowych i narzędziach ogrodniczych, rowerach i innych miejscach wokół domu. Wydajność powierzchniowa wynosi 20 m²/h.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car: Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie
Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie
Wąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.
Myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car: Wygodna w trzymaniu
Wygodna w trzymaniu
Urządzenie jest łatwe w transporcie, a uchwyt transportowy nie zajmuje dodatkowego miejsca podczas przechowywania.
Myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car: Easy Connect
Easy Connect
Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
  • Lance są zawsze pod ręką, a po zakończonej pracy mogą być przechowywane na urządzeniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Parametry zasilania elektrycznego (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Ciśnienie (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,4
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,4
Waga z opakowaniem (kg) 5,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 178 x 219 x 415

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia samochodu: Szczotka + dysza pianowa + szampon samochodowy 0,5 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • 1-stopniowa lanca spryskująca
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 3 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące