Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control Car & Home

Ze wsparciem konsultanta mobilnego przez aplikację – myjka ciśnieniowa Kärcher K 2 Power Control do czyszczenia przedmiotów takich jak: rowery, narzędzia lub meble ogrodowe. W zestawie do mycia samochodu i do mycia wokół domu.

Aplikacja Kärcher Home & Garden każdego uczyni ekspertem do spraw związanych z czyszczeniem – a z urządzeniem wysokociśnieniowym Kärcher K 2 Power Control Car & Home uzyskasz jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia. Aplikacja z pomocnym konsultantem mobilnym, który podczas każdego czyszczenia wspiera użytkownika praktycznymi poradami i wskazówkami. Umożliwia również dostęp do pełnej oferty usług, w tym informacji dotyczących urządzenia, zastosowania, a także portalu Kärcher Service. Urządzenie posiada pistolet spryskujący, 2 lance oraz szybkozłącze Quick Connect. Wartość ciśnienia można bezpośrednio ustawić na lancy Click Vario Power. Ponad to, urządzenie posiada teleskopowy uchwyt z regulacją wysokości do wygodnego transportu oraz przechowywania, wężyk ssący do bezproblemowego stosowania środków czyszczących, praktyczne uchwyty na akcesoria, wysokociśnieniowy pistolet oraz przewód, jak również 5-metrowy wąż. W zestawie szczotka, dysza pianowa, szampon samochodowy o pojemności 500 ml oraz przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich T 1, środek do czyszczenia balkonów i tarasów „Patio& Deck" o pojemności 500 ml (czyszczenie większych powierzchni bez rozprysków).

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control Car & Home: Aplikacja Home & Garden
Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control Car & Home: Pistolet spryskujący i lanca spryskująca z systemem szybkozłącza Quick Connect
Wystarczy włożyć i przekręcić — dostępne są dwie różne lance spryskujące. Optymalne ustawienie ciśnienia: wybór 3 poziomów ciśnienia, a także trybu podawania środka czyszczącego. Łatwa kontrola: symbole na lancach spryskujących pokazują aktualne ustawienie.
Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control Car & Home: Regulowany uchwyt teleskopowy
Regulowana długość. W pełni składany ułatwia przechowywanie urządzenia.
Zintegrowany wąż ssący
  • Szybkie i wygodne podawanie środka czyszczącego.
  • Prosta obsługa. Wężyk do zasysania środka czyszczącego
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,4
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4
Waga z opakowaniem (kg) 7,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 246 x 280 x 586

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
  • Zestaw do mycia samochodu: Szczotka + dysza pianowa + szampon samochodowy 0,5 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 135 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 5 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
  • Uchwyt teleskopowy
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control Car & Home
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.