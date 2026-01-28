Zanieczyszczenia na samochodach, schodach, narzędziach ogrodniczych i meblach ogrodowych to już przeszłość: myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ z pojedynczą lancą spryskującą i dyszę rotacyjną z obrotową dyszą punktową to idealne rozwiązanie do okazjonalnego czyszczenia posesji. Płynnie obracające się koła sprawiają, że urządzenie K 2 Premium FJ jest łatwe w transporcie wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Dla dodatkowej wygody system szybkozłączki Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie 4-metrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można z łatwością przechowywać na urządzeniu K 2 Premium FJ. Zestaw zawiera dyszę pianową zapewniającą dobrze przylegającą pianę i maksymalną siłę rozpuszczania zanieczyszczeń.