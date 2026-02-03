Pożegnaj się z zanieczyszczeniami na samochodach, schodach, narzędziach ogrodniczych i meblach ogrodowych: urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Home FJ, w tym zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni T 1 i 500 ml detergentu do balkonów i tarasów, to idealne rozwiązanie do czyszczenia większych powierzchni bez chlapania. Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Home FJ z pojedynczą lancą spryskującą i dyszą rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym to idealne rozwiązanie do okazjonalnych prac porządkowych wokół posesji. Zawiera dodatkową dyszę pianową i 500 ml szamponu samochodowego dla maksymalnej siły rozpuszczania zanieczyszczeń. Płynnie obracające się koła sprawiają, że urządzenie K 2 Premium Home FJ jest łatwe w transporcie wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Dla dodatkowej wygody system szybkozłączki Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie 4-metrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można z łatwością przechowywać na urządzeniu K 2 Premium Home FJ.