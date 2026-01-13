Z aplikacją Kärcher Home & Garden urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher K 2 Premium Power Control pozwala osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Aplikacja z pomocnym konsultantem mobilnym, który podczas każdego czyszczenia wspiera użytkownika praktycznymi poradami i wskazówkami. Aplikacja umożliwia również dostęp do pełnej oferty usług, w tym informacji dotyczących urządzenia, zastosowania, a także portalu Kärcher Service. Urządzenie posiada pistolet spryskujący, 2 lance oraz szybkozłącze Quick Connect. Wartość ciśnienia można bezpośrednio ustawić na lancy Click Vario Power – dla maksymalnej kontroli podczas każdego czyszczenia. Urządzenie posiada również teleskopowy uchwyt z regulacją wysokości do wygodnego transportu oraz przechowywania, demontowalny zbiornik na środek czyszczący umożliwiający łatwe napełnianie, a także praktyczne uchwyty na akcesoria, wysokociśnieniowy pistolet oraz przewód. Urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher K 2 Power Control jest doskonałe do czyszczenia np.: rowerów, narzędzi i mebli ogrodowych.