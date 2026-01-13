Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Power Control
Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Power Control ze zbiornikiem na środek czyszczący przeznaczone do lekkich zanieczyszczeń. Z praktycznym konsultantem mobilnym oraz pomocnymi poradami dostępnymi przez aplikację.
Z aplikacją Kärcher Home & Garden urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher K 2 Premium Power Control pozwala osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Aplikacja z pomocnym konsultantem mobilnym, który podczas każdego czyszczenia wspiera użytkownika praktycznymi poradami i wskazówkami. Aplikacja umożliwia również dostęp do pełnej oferty usług, w tym informacji dotyczących urządzenia, zastosowania, a także portalu Kärcher Service. Urządzenie posiada pistolet spryskujący, 2 lance oraz szybkozłącze Quick Connect. Wartość ciśnienia można bezpośrednio ustawić na lancy Click Vario Power – dla maksymalnej kontroli podczas każdego czyszczenia. Urządzenie posiada również teleskopowy uchwyt z regulacją wysokości do wygodnego transportu oraz przechowywania, demontowalny zbiornik na środek czyszczący umożliwiający łatwe napełnianie, a także praktyczne uchwyty na akcesoria, wysokociśnieniowy pistolet oraz przewód. Urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher K 2 Power Control jest doskonałe do czyszczenia np.: rowerów, narzędzi i mebli ogrodowych.
Cechy i zalety
Aplikacja Home & GardenAplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Pistolet spryskujący i lanca spryskująca z systemem szybkozłącza Quick ConnectWystarczy włożyć i przekręcić — dostępne są dwie różne lance spryskujące. Optymalne ustawienie ciśnienia: wybór 3 poziomów ciśnienia, a także trybu podawania środka czyszczącego. Łatwa kontrola: symbole na lancach spryskujących pokazują aktualne ustawienie.
Regulowany uchwyt teleskopowyRegulowana długość. W pełni składany ułatwia przechowywanie urządzenia.
Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący
- Czysto i wygodnie: zbiornik na środek czyszczący można wyjmować w celu jego napełnienia.
- Proste korzystanie ze środków czyszczących.
- Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Parametry zasilania elektrycznego (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 360
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|20
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,4
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|246 x 280 x 586
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Lanca Vario Power Click
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 7 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Zbiornik
- Uchwyt teleskopowy
- Zintegrowany filtr wody
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.