Myjka ciśnieniowa K 3
Myjka wysokociśnieniowa "K3" jest idealna do okazjonalnego użytku i normalnego zabrudzenia, np. rowerów, ogrodzeń ogrodowych, motocykli itp.
Kärcher "K3" - pożegnaj się z brudem. Myjka wysokociśnieniowa z pistoletem Quick Connect, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy odpowiedni do okazjonalnego użytku w domu, np. do czyszczenia rowerów, ogrodzeń ogrodowych i motocykli. Ciśnienie wody można dostosować do czyszczonej powierzchni poprzez proste przekręcenie lancy spryskującej Vario Power (VPS). Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Pompa "K3" jest chroniona przez filtr wody, co zapewnia jej długą żywotność.
Cechy i zalety
Quick ConnectUmożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Wyjmowany zbiornik na środek czyszczącyProste korzystanie ze środków czyszczących.
Porządek i wygodaDuży hak na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie zwiniętego węża ciśnieniowego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 380
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|25
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,6
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5
|Waga z opakowaniem (kg)
|7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|275 x 279 x 803
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Zbiornik
- Zintegrowany filtr wody
Wideo
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.