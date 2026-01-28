Kärcher "K3" - pożegnaj się z brudem. Myjka wysokociśnieniowa z pistoletem Quick Connect, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy odpowiedni do okazjonalnego użytku w domu, np. do czyszczenia rowerów, ogrodzeń ogrodowych i motocykli. Ciśnienie wody można dostosować do czyszczonej powierzchni poprzez proste przekręcenie lancy spryskującej Vario Power (VPS). Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Pompa "K3" jest chroniona przez filtr wody, co zapewnia jej długą żywotność.