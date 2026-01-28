Urządzenie wysokociśnieniowe K 3 Car skutecznie rozprawi się z zanieczyszczeniami. Wąż wysokociśnieniowy o długości 6 metrów sprawia, że Urządzenie wysokociśnieniowe doskonale sprawdzi się podczas okazjonalnego użytkowania w małych ogrodach i na tarasach, jak również w przypadku mebli ogrodowych oraz samochodów, gdyż umożliwia uzyskanie zachwycających rezultatów. Zestaw do mycia samochodu zawiera szczotkę myjącą, która skutecznie usuwa osad oraz dyszę pianową wytwarzającą pianę doskonale przylegającą do powierzchni i rozpuszczającą zanieczyszczenia z maksymalną siłą, jak również 500 ml szamponu samochodowego. Przekręcenie lancy spryskującej Vario Power (VPS) umożliwia proste dopasowanie ciśnienia wody do rodzaju czyszczonej powierzchni. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a długą żywotność pompy zapewnia filtr wody. Łatwo obracające się koła K 3 Car pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca.