Myjka ciśnieniowa K 3 Classic

Urządzenie K 3 Classic z uchwytem teleskopowym jest szczególnie skuteczne w przypadku lżejszych zanieczyszczeń. Jest również bardzo kompaktowe, łatwe w transporcie i łatwe do schowania.

Pomimo kompaktowych rozmiarów urządzenie K 3 Classic nadal zapewnia pełną moc urządzenia wysokociśnieniowego. Dodatkowo aluminiowy uchwyt teleskopowy pozwala na schowanie urządzenia w celu zaoszczędzenia miejsca i sprawia, że jest bardzo łatwe w przenoszeniu. Wyposażone w pistolet spustowy z szybkozłączką Quick Connect, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą Vario Power, dyszę rotacyjną i filtr wody, urządzenie K 3 Classic nadaje się do sporadycznego usuwania lekkich zanieczyszczeń z mebli ogrodowych, narzędzi ogrodniczych, rowerów i innych miejsc wokół domu. Wydajność powierzchniowa wynosi 25 m²/h.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 3 Classic: Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie
Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie
Wąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.
Myjka ciśnieniowa K 3 Classic: Uchwyt teleskopowy
Uchwyt teleskopowy
Aluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
Myjka ciśnieniowa K 3 Classic: Możliwość zasysania środków czyszczących.
Możliwość zasysania środków czyszczących.
Wężyk do zasysania środka czyszczącego Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
  • Lance są zawsze pod ręką, a po zakończonej pracy mogą być przechowywane na urządzeniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Wydajność tłoczenia (l/h) 380
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 25
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,6
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,2
Waga z opakowaniem (kg) 5,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 264 x 256 x 450

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Uchwyt teleskopowy
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 3 Classic
Myjka ciśnieniowa K 3 Classic
Myjka ciśnieniowa K 3 Classic
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.