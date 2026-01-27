Myjka ciśnieniowa K 3 Classic
Urządzenie K 3 Classic z uchwytem teleskopowym jest szczególnie skuteczne w przypadku lżejszych zanieczyszczeń. Jest również bardzo kompaktowe, łatwe w transporcie i łatwe do schowania.
Pomimo kompaktowych rozmiarów urządzenie K 3 Classic nadal zapewnia pełną moc urządzenia wysokociśnieniowego. Dodatkowo aluminiowy uchwyt teleskopowy pozwala na schowanie urządzenia w celu zaoszczędzenia miejsca i sprawia, że jest bardzo łatwe w przenoszeniu. Wyposażone w pistolet spustowy z szybkozłączką Quick Connect, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą Vario Power, dyszę rotacyjną i filtr wody, urządzenie K 3 Classic nadaje się do sporadycznego usuwania lekkich zanieczyszczeń z mebli ogrodowych, narzędzi ogrodniczych, rowerów i innych miejsc wokół domu. Wydajność powierzchniowa wynosi 25 m²/h.
Cechy i zalety
Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowieWąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.
Uchwyt teleskopowyAluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
Możliwość zasysania środków czyszczących.Wężyk do zasysania środka czyszczącego Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
- Lance są zawsze pod ręką, a po zakończonej pracy mogą być przechowywane na urządzeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|380
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|25
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,6
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|264 x 256 x 450
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Uchwyt teleskopowy
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.