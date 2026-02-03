Myjka ciśnieniowa K 3 FJ Home

Na urządzenie wysokociśnieniowe K 3 FJ zawsze można liczyć: ten niezawodny pomocnik idealnie nadaje się do usuwania lekkich zanieczyszczeń na małych powierzchniach ogrodowych i tarasach, meblach ogrodowych i nie tylko. Zawiera zestaw domowy i dyszę pianową.

Dzięki urządzeniu wysokociśnieniowemu K 3 FJ Home zanieczyszczenia należą już do przeszłości. Dzięki 6-metrowemu wężowi wysokociśnieniowemu urządzenie idealnie nadaje się do okazjonalnego użytku w domu i nadaje lśniący połysk małym powierzchniom ogrodowym i tarasom, a także meblom ogrodowym i samochodom. Zestaw domowy gwarantuje czyszczenie większych obszarów wokół domu bez chlapania oraz zawiera przystawkę do czyszczenia powierzchni płaskich T 1 oraz 500 ml środka czyszczącego do balkonów i tarasów Patio & Deck. Dzięki lancy spryskującej Vario Power (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą prostego ruchu obrotowego. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a pompa jest chroniona przez filtr wody – co zapewnia długą żywotność. Zawiera dodatkową dyszę pianową i 500 ml szamponu samochodowego dla maksymalnej siły rozpuszczania zanieczyszczeń. Płynnie obracające się koła sprawiają, że urządzenie wysokociśnieniowe K 3 FJ Home można łatwo przetransportować w dowolne miejsce.

Cechy i zalety
System Quick Connect
Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Duże koła
Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 380
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 25
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,6
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,3
Waga z opakowaniem (kg) 8,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 242 x 285 x 805

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
  • Przedłużka lancy spryskującej
  • Dysza pianowa: 0.3 l
  • Środki czyszczące: Szampon samochodowy (gotowy do użycia) RM 562
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
