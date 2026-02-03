Myjka ciśnieniowa K 3 Power Control Car & Home
Myjka ciśnieniowa K 3 Power Control z pistoletem spryskującym G 120 Q Power Control. Aplikacja zawiera wskazówki dotyczące skutecznych wyników czyszczenia. Zawiera zestaw Car & Home Kit.
Dzięki aplikacji Kärcher Home & Garden dostępnej do pobrania na smartfona bardzo łatwo jest dobrać odpowiednie ciśnienie czyszczenia. W aplikacji można znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące czyszczenia wybranego przedmiotu. Aplikacja oferuje również inne przydatne funkcje, takie jak instrukcje montażu, instrukcje konserwacji i pielęgnacji, a także portal serwisowy Kärcher. Odpowiedni poziom ciśnienia można ustawić na lancy i sprawdzić na wyświetlaczu pistoletu spryskującego G 120 Q Power Control - dla maksymalnej kontroli i idealnego ciśnienia na każdej powierzchni. Detergent można szybko i wygodnie aplikować ze zintegrowanego zbiornika na detergent. K 3 Power Control imponuje wysuwanym uchwytem teleskopowym do wygodnego transportu i przechowywania, stojakiem zapewniającym stabilność, uchwytami na akcesoria, pistoletem wysokociśnieniowym i kablem, a także systemem Kärcher Quick Connect. Stojak może służyć jako uchwyt do przenoszenia, umożliwiając łatwe przechowywanie i ładowanie urządzenia. Zestaw Car & Home Kit zawiera szczotkę do mycia do usuwania szarej warstwy, dyszę do piany zapewniającą dobrze przylegającą pianę, 500 ml szamponu samochodowego, akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 1 i 500 ml środka czyszczącego "Patio & Deck".
Cechy i zalety
Aplikacja Home & GardenAplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Pistolet Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymiOptymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego. Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Regulowany uchwyt teleskopowyRegulowana długość. W pełni składany ułatwia przechowywanie urządzenia.
Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący
- Czysto i wygodnie: zbiornik na środek czyszczący można wyjmować w celu jego napełnienia.
- Proste korzystanie ze środków czyszczących.
- Środki czyszczące Kärcher zwiększają wydajność oraz chronią i pielęgnują powierzchnię.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 380
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|25
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,6
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|297 x 280 x 677
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
- Zestaw do mycia samochodu: Szczotka + dysza pianowa + szampon samochodowy 0,5 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q Power Control
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 7 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Zbiornik
- Demontowalny zbiornik na środek czyszczący
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
