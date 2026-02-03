Myjka ciśnieniowa K 3 Power Control Car & Home

Myjka ciśnieniowa K 3 Power Control z pistoletem spryskującym G 120 Q Power Control. Aplikacja zawiera wskazówki dotyczące skutecznych wyników czyszczenia. Zawiera zestaw Car & Home Kit.

Dzięki aplikacji Kärcher Home & Garden dostępnej do pobrania na smartfona bardzo łatwo jest dobrać odpowiednie ciśnienie czyszczenia. W aplikacji można znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące czyszczenia wybranego przedmiotu. Aplikacja oferuje również inne przydatne funkcje, takie jak instrukcje montażu, instrukcje konserwacji i pielęgnacji, a także portal serwisowy Kärcher. Odpowiedni poziom ciśnienia można ustawić na lancy i sprawdzić na wyświetlaczu pistoletu spryskującego G 120 Q Power Control - dla maksymalnej kontroli i idealnego ciśnienia na każdej powierzchni. Detergent można szybko i wygodnie aplikować ze zintegrowanego zbiornika na detergent. K 3 Power Control imponuje wysuwanym uchwytem teleskopowym do wygodnego transportu i przechowywania, stojakiem zapewniającym stabilność, uchwytami na akcesoria, pistoletem wysokociśnieniowym i kablem, a także systemem Kärcher Quick Connect. Stojak może służyć jako uchwyt do przenoszenia, umożliwiając łatwe przechowywanie i ładowanie urządzenia. Zestaw Car & Home Kit zawiera szczotkę do mycia do usuwania szarej warstwy, dyszę do piany zapewniającą dobrze przylegającą pianę, 500 ml szamponu samochodowego, akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 1 i 500 ml środka czyszczącego "Patio & Deck".

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 3 Power Control Car & Home: Aplikacja Home & Garden
Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Myjka ciśnieniowa K 3 Power Control Car & Home: Pistolet Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymi
Optymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego. Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Myjka ciśnieniowa K 3 Power Control Car & Home: Regulowany uchwyt teleskopowy
Regulowana długość. W pełni składany ułatwia przechowywanie urządzenia.
Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący
  • Czysto i wygodnie: zbiornik na środek czyszczący można wyjmować w celu jego napełnienia.
  • Proste korzystanie ze środków czyszczących.
  • Środki czyszczące Kärcher zwiększają wydajność oraz chronią i pielęgnują powierzchnię.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 380
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 25
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,6
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,4
Waga z opakowaniem (kg) 8,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 297 x 280 x 677

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
  • Zestaw do mycia samochodu: Szczotka + dysza pianowa + szampon samochodowy 0,5 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q Power Control
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 7 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Zbiornik
  • Demontowalny zbiornik na środek czyszczący
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 3 Power Control Car & Home
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.