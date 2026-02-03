Dzięki aplikacji Kärcher Home & Garden dostępnej do pobrania na smartfona bardzo łatwo jest dobrać odpowiednie ciśnienie czyszczenia. W aplikacji można znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące czyszczenia wybranego przedmiotu. Aplikacja oferuje również inne przydatne funkcje, takie jak instrukcje montażu, instrukcje konserwacji i pielęgnacji, a także portal serwisowy Kärcher. Odpowiedni poziom ciśnienia podawanej wody można ustawić na lancy spryskującej i sprawdzić na wyświetlaczu pistoletu spustowego - dla maksymalnej kontroli i idealnego ciśnienia na każdej powierzchni. Detergent można szybko i wygodnie aplikować ze zintegrowanego zbiornika na detergent. K 3 Power Control od Kärcher imponuje wysuwanym uchwytem teleskopowym do wygodnego transportu i przechowywania, stojakiem zapewniającym stabilność, uchwytami na akcesoria, pistoletem wysokociśnieniowym i kablem, a także systemem Kärcher Quick Connect. Stojak może służyć jako uchwyt do przenoszenia, umożliwiając łatwe przechowywanie i ładowanie urządzenia. Zestaw Home Kit gwarantuje bez rozpryskowe czyszczenie większych powierzchni wokół domu i zawiera akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 oraz 500 ml środka czyszczącego Patio & Deck.