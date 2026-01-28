Myjka ciśnieniowa K 3 Premium

Zaufany pomocnik: myjka ciśnieniowa K 3 Premium Modular to doskonałe narzędzie do usuwania zanieczyszczeń z małych powierzchni w ogrodzie, patiów, mebli ogrodowych i samochodów, itd.

Pozbądź się nieestetycznych zanieczyszczeń - z urządzeniem wysokociśnieniowym K 3 Premium Modular. Wąż wysokociśnieniowy o długości 6 metrów sprawia, że urządzenie wysokociśnieniowe doskonale sprawdzi się podczas okazjonalnego użytkowania w małych ogrodach i na patiach, jak również w przypadku mebli ogrodowych i samochodów. Przekręcenie lancy spryskującej Vario Power (VPS) umożliwia proste dopasowanie ciśnienia wody do rodzaju czyszczonej powierzchni. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a długą żywotność pompy K 3 zapewnia filtr wody. Łatwo obracające się koła K 3 pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca. Zintegrowany bęben na wąż sprawia, że po zakończeniu pracy złożenie urządzenia jest dziecinne proste, a pozostałe akcesoria można łatwo przechowywać na urządzeniu.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 3 Premium: Wygodne przechowywanie węża ssącego i wyposażenia
Wygodne przechowywanie węża ssącego i wyposażenia
Uporządkowane i niewymagające dużej ilości miejsca przechowywanie: praktyczny bęben na wąż sprawia, że wąż wysokociśnieniowy podczas przechowywania jest odpowiednio zabezpieczony i łatwo dostępny.
Myjka ciśnieniowa K 3 Premium: Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego.
Myjka ciśnieniowa K 3 Premium: Duże koła
Duże koła
Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
System Quick Connect
  • Easy Connect: wąż wysokociśnieniowy jest łatwy w użytkowaniu, można go szybko podłączyć i odłączyć od urządzenia oraz pistoletu spustowego. Pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 380
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 25
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,6
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,8
Waga z opakowaniem (kg) 6,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 309 x 285 x 805

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 3 Premium
Myjka ciśnieniowa K 3 Premium
Myjka ciśnieniowa K 3 Premium

Wideo

Zastosowania
  • Teren wokół domu i ogród
  • Tarasy
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Samochody
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące