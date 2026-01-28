Pozbądź się nieestetycznych zanieczyszczeń - z urządzeniem wysokociśnieniowym K 3 Premium Modular. Wąż wysokociśnieniowy o długości 6 metrów sprawia, że urządzenie wysokociśnieniowe doskonale sprawdzi się podczas okazjonalnego użytkowania w małych ogrodach i na patiach, jak również w przypadku mebli ogrodowych i samochodów. Przekręcenie lancy spryskującej Vario Power (VPS) umożliwia proste dopasowanie ciśnienia wody do rodzaju czyszczonej powierzchni. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a długą żywotność pompy K 3 zapewnia filtr wody. Łatwo obracające się koła K 3 pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca. Zintegrowany bęben na wąż sprawia, że po zakończeniu pracy złożenie urządzenia jest dziecinne proste, a pozostałe akcesoria można łatwo przechowywać na urządzeniu.