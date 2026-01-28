Myjka ciśnieniowa K 3 Premium
Zaufany pomocnik: myjka ciśnieniowa K 3 Premium Modular to doskonałe narzędzie do usuwania zanieczyszczeń z małych powierzchni w ogrodzie, patiów, mebli ogrodowych i samochodów, itd.
Pozbądź się nieestetycznych zanieczyszczeń - z urządzeniem wysokociśnieniowym K 3 Premium Modular. Wąż wysokociśnieniowy o długości 6 metrów sprawia, że urządzenie wysokociśnieniowe doskonale sprawdzi się podczas okazjonalnego użytkowania w małych ogrodach i na patiach, jak również w przypadku mebli ogrodowych i samochodów. Przekręcenie lancy spryskującej Vario Power (VPS) umożliwia proste dopasowanie ciśnienia wody do rodzaju czyszczonej powierzchni. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a długą żywotność pompy K 3 zapewnia filtr wody. Łatwo obracające się koła K 3 pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca. Zintegrowany bęben na wąż sprawia, że po zakończeniu pracy złożenie urządzenia jest dziecinne proste, a pozostałe akcesoria można łatwo przechowywać na urządzeniu.
Cechy i zalety
Wygodne przechowywanie węża ssącego i wyposażeniaUporządkowane i niewymagające dużej ilości miejsca przechowywanie: praktyczny bęben na wąż sprawia, że wąż wysokociśnieniowy podczas przechowywania jest odpowiednio zabezpieczony i łatwo dostępny.
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącegoWygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego.
Duże kołaWygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
System Quick Connect
- Easy Connect: wąż wysokociśnieniowy jest łatwy w użytkowaniu, można go szybko podłączyć i odłączyć od urządzenia oraz pistoletu spustowego. Pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 380
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|25
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,6
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|309 x 285 x 805
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Zintegrowany filtr wody
Wideo
Zastosowania
- Teren wokół domu i ogród
- Tarasy
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Samochody
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Rowery