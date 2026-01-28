Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 FJ jest idealnym towarzyszem do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń, takich jak czyszczenie pojazdów i średniej wielkości powierzchni wokół posesji. Wyposażenie obejmuje pistolet spustowy, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą Vario Power (VPS), dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym do usuwania uporczywych zanieczyszczeń oraz niezawodny filtr wody chroniący pompę przed drobnymi cząstkami zanieczyszczeń. Ciśnienie można łatwo regulować na lancy VPS przez jej obrócenie, zapewniając ukierunkowane czyszczenie, które jest delikatne dla powierzchni. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym gwarantuje dokładne usuwanie nawet uporczywych zanieczyszczeń. Wszystkie dostarczone akcesoria można przechowywać na samym urządzeniu. Zawiera dodatkową dyszę pianową i 1 l szamponu samochodowego dla maksymalnej siły rozpuszczania zanieczyszczeń.