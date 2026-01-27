Myjka ciśnieniowa K 5 Classic
Myjka ciśnieniowa K5 Classic z możliwością przechowywania węża, jest łatwa w transporcie, dzięki czemu idealnie nadaje się do regularnego użytku podczas usuwania zabrudzeń.
K 5 Classic łączy maksymalną wygodę z mocą. Dzięki innowacyjnej koncepcji przechowywania węża, wąż wysokociśnieniowy można łatwo i bezpiecznie owinąć wokół przedniej pokrywy po użyciu. Dzięki kompaktowym wymiarom całe urządzenie jest łatwe w transporcie i może być przechowywane w dowolnym miejscu - na półce lub w bagażniku samochodu. Teleskopowy uchwyt z regulacją wysokości zapewnia jeszcze większą wygodę podczas pracy. Jest również wyposażony w pistolet spustowy Quick Connect, 8-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą Vario Power (VPS), dyszę rotacyjną i filtr wody. Myjka ciśnieniowa K 5 Classic, z uniwersalnym silnikiem i wydajnością 40 m²/h, idealnie nadaje się do regularnego użytku przy usuwaniu umiarkowanych zabrudzeń.
Cechy i zalety
Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowieWąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.
Uchwyt teleskopowyAluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
Możliwość zasysania środków czyszczących.Wężyk do zasysania środka czyszczącego Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
- Wygodne przechowywanie akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 500
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|40
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|2,1
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|188 x 252 x 445
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 8 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
- Uchwyt teleskopowy
- Materiał wykonania pompy: Aluminium
- Zintegrowany filtr wody
- Zasysanie wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.
- Stopnie zewnętrzne
- Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
- Murki ogrodowe
- Fasady
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
