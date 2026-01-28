Myjka ciśnieniowa K 5 FJ
Urządzenie K 5 FJ jest idealnym towarzyszem do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń na samochodach, a także ścieżkach i innych powierzchniach wokół posesji. Zawiera dyszę pianową.
Urządzenie wysokociśnieniowe K 5 FJ jest idealnym narzędziem do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń, takich jak czyszczenie pojazdów i średniej wielkości powierzchni wokół posesji. Wyposażenie obejmuje pistolet spustowy, 8-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę Vario Power Spray (VPS), dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym do usuwania najbardziej uporczywych zanieczyszczeń, dyszę pianową zapewniającą maksymalną siłę rozpuszczania brudu oraz niezawodny filtr wody chroniący pompę przed wnikaniem drobnych cząstek zanieczyszczeń. Ciśnienie można łatwo regulować na lancy Vario Power Spray (VPS), po prostu obracając ją w celu uzyskania szczególnie ukierunkowanego czyszczenia, które jest delikatne dla powierzchni. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym zapewnia wyjątkową wydajność czyszczenia nawet uporczywych zanieczyszczeń. Wszystkie akcesoria można z łatwością przechowywać na samym urządzeniu.
Cechy i zalety
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
- Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego.
- Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wygoda przechowywania
- Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Duże koła
- Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu.
- Wygodna w manewrowaniu.
System Quick Connect
- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar)
|20 - maks. 145
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 500
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|40
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (W)
|2100
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|302 x 346 x 872
Zakres dostawy
- Dysza pianowa: 0.3 l
- Środki czyszczące: Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 8 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
- Materiał wykonania pompy: Aluminium
- Zintegrowany filtr wody
- Zasysanie wody