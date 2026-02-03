Myjka ciśnieniowa K 5 FJ Home

Urządzenie K 5 FJ Home jest idealne do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń na samochodach, a także ścieżkach i innych powierzchniach wokół posesji. Zawiera zestaw domowy i dyszę pianową.

Urządzenie wysokociśnieniowe K 5 FJ Home jest idealnym towarzyszem do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń, takich jak czyszczenie pojazdów i średniej wielkości powierzchni wokół posesji. Wyposażenie obejmuje pistolet spustowy, 8-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą Vario Power (VPS), dyszę rotacyjnaą z obrotowym strumieniem punktowym do usuwania uporczywych zanieczyszczeń oraz niezawodny filtr wody chroniący pompę przed drobnymi cząstkami zanieczyszczeń. Zestaw domowy gwarantuje czyszczenie większych obszarów wokół domu bez chlapania i zawiera przystawkę do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 oraz 1 l środka do czyszczenia kamienia i elewacji. W zestawie znajduje się również dysza pianowa i 1 l szamponu samochodowego dla maksymalnej siły usuwania zanieczyszczeń. Wszystkie dostarczone akcesoria można przechowywać na samym urządzeniu.

Cechy i zalety
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
  • Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego.
  • Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wygoda przechowywania
  • Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Duże koła
  • Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu.
  • Wygodna w manewrowaniu.
System Quick Connect
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar) 20 - maks. 145
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 500
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 40
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (W) 2100
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 6,3
Waga z opakowaniem (kg) 13,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 302 x 346 x 872

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
  • Przedłużka lancy spryskującej
  • Dysza pianowa: 0.3 l
  • Środki czyszczące: Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 8 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
  • Materiał wykonania pompy: Aluminium
  • Zintegrowany filtr wody
  • Zasysanie wody
Myjka ciśnieniowa K 5 FJ Home
Myjka ciśnieniowa K 5 FJ Home
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.