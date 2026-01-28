Myjka ciśnieniowa K 5 WCM
Przekonująca wydajność: myjka ciśnieniowa K 5 WCM z mocnym, chłodzonym wodą silnikiem idealnie usuwa zanieczyszczenia ze ścieżek, tarasów oraz pojazdów.
Imponujące wyniki pracy: K 5 WCM z mocnym, trwałym i chłodzonym wodą silnikiem błyskawicznie usuwa zanieczyszczenia. Ścieżki, tarasy i pojazdy można wyczyścić w mgnieniu oka, przy pomocy lanc spryskujących. Ciśnienie można wygodnie ustawić przekręcając lancę spryskującą Vario Power (VPS) - co zapewnia skuteczne i delikatne czyszczenie. Dysza rotacyjnej umożliwia wyrzut obrotowego strumienia punktowego. Urządzenie posiada filtr wody skutecznie zabezpieczający pompę przed cząsteczkami zanieczyszczeń.
Cechy i zalety
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
- Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego.
- Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wygoda przechowywania
- Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający można przechowywać w prakrycznym schowku w urządzeniu.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
- Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
- Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
System Quick Connect
- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 500
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|40
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|2,1
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|12,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|15,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|369 x 329 x 901
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 8 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Silnik chłodzony wodą
- Materiał wykonania pompy: Aluminium
- Zintegrowany filtr wody
- Zasysanie wody
Wideo
Zastosowania
- Murki ogrodowe
- Stopnie zewnętrzne
- Teren wokół domu i ogród
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Rowery