Imponujące wyniki pracy: K 5 WCM z mocnym, trwałym i chłodzonym wodą silnikiem błyskawicznie usuwa zanieczyszczenia. Ścieżki, tarasy i pojazdy można wyczyścić w mgnieniu oka, przy pomocy lanc spryskujących. Ciśnienie można wygodnie ustawić przekręcając lancę spryskującą Vario Power (VPS) - co zapewnia skuteczne i delikatne czyszczenie. Dysza rotacyjnej umożliwia wyrzut obrotowego strumienia punktowego. Urządzenie posiada filtr wody skutecznie zabezpieczający pompę przed cząsteczkami zanieczyszczeń.