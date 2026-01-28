Myjka ciśnieniowa K 5 WCM

Przekonująca wydajność: myjka ciśnieniowa K 5 WCM z mocnym, chłodzonym wodą silnikiem idealnie usuwa zanieczyszczenia ze ścieżek, tarasów oraz pojazdów.

Imponujące wyniki pracy: K 5 WCM z mocnym, trwałym i chłodzonym wodą silnikiem błyskawicznie usuwa zanieczyszczenia. Ścieżki, tarasy i pojazdy można wyczyścić w mgnieniu oka, przy pomocy lanc spryskujących. Ciśnienie można wygodnie ustawić przekręcając lancę spryskującą Vario Power (VPS) - co zapewnia skuteczne i delikatne czyszczenie. Dysza rotacyjnej umożliwia wyrzut obrotowego strumienia punktowego. Urządzenie posiada filtr wody skutecznie zabezpieczający pompę przed cząsteczkami zanieczyszczeń.

Cechy i zalety
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
  • Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego.
  • Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wygoda przechowywania
  • Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający można przechowywać w prakrycznym schowku w urządzeniu.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
  • Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
  • Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
System Quick Connect
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 500
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 40
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 2,1
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 12,5
Waga z opakowaniem (kg) 15,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 369 x 329 x 901

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 8 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Silnik chłodzony wodą
  • Materiał wykonania pompy: Aluminium
  • Zintegrowany filtr wody
  • Zasysanie wody
Myjka ciśnieniowa K 5 WCM
Myjka ciśnieniowa K 5 WCM
Myjka ciśnieniowa K 5 WCM
Myjka ciśnieniowa K 5 WCM

Wideo

Zastosowania
  • Murki ogrodowe
  • Stopnie zewnętrzne
  • Teren wokół domu i ogród
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące