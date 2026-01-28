Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Power Flex Home
Więcej mocy: Urządzenie K 7 Premium Power Flex Home z wężem PremiumFlex, pistoletem spustowym G 180 Q, lancą spryskującą Vario Power, bębnem na wąż i zestawem Home Kit. Do uporczywych zanieczyszczeń w całym domu.
Za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego K 7 Premium Power Flex Home każdą powierzchnię można wyczyścić z użyciem odpowiedniego ciśnienia. Konsultant zintegrowany z aplikacją Kärcher Home & Garden pomaga użytkownikowi znaleźć właściwe ciśnienie, dostarczając praktycznych wskazówek dotyczących każdej sytuacji i zadania – aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia. Urządzenie jest wyposażone w chłodzony wodą silnik zapewniający długą żywotność i zaprojektowano je do częstego czyszczenia, a także do usuwania silnych zanieczyszczeń. Gama wyposażenia obejmuje pistolet spustowy z praktycznym adapterem Quick Connect podłączany za pośrednictwem węża wysokociśnieniowego PremiumFlex, niezawodny filtr wody, który chroni pompę, lancę spryskującą Vario Power (VPS) i dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym. Ustawienie ciśnienia na lancy VPS można regulować za pomocą prostego ruchu obrotowego, a dysza rotacyjna szybko radzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zanieczyszczeniami. Pozostałe wyposażenie to bęben na wąż, system podawania detergentu Plug'n' Clean, uchwyt teleskopowy oraz pozycja parkowania zapewniająca łatwy dostęp do akcesoriów. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T 7 i 1 litrem środka do czyszczenia kamienia i elewacji.
Cechy i zalety
Uchwyt teleskopowy wykonany z wysokiej jakości aluminium
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 600
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|60
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 60
|Moc przyłącza (kW)
|3
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|17,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|25,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|459 x 330 x 669
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia domu: K 7 Smart: narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia, 3-w-1, 1 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Lanca Vario Power
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Zintegrowana siatka na akcesoria
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Tarasy
- Ogrodzenia
- Murki ogrodowe
- Teren wokół domu i ogród
- Samochody
- Mobilne domy
- Rowery
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe