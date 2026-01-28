Myjka ciśnieniowa K 7 WCM FJ
Urządzenie wysokociśnieniowe K 7 WCM FJ z silnikiem chłodzonym wodą, skutecznie usuwa zanieczyszczenia z tarasów i pojazdów dzięki wysokiej wydajności czyszczenia. Zawiera dyszę pianową.
Ciesz się imponująco wydajnym czyszczeniem! K 7 WCM FJ to idealny partner do częstego czyszczenia i usuwania uporczywych zanieczyszczeń: jego mocny silnik chłodzony wodą eliminuje zanieczyszczenia ze ścieżek, tarasów, sprzętu ogrodowego i większych pojazdów. Aby czyścić powierzchnie szczególnie skutecznie i delikatnie, wystarczy odpowiednio obrócić lancę spryskującą Vario Power (VPS). Zestaw zawiera dyszę pianową zapewniającą dobrze przylegającą pianę i maksymalną siłę rozpuszczania zanieczyszczeń, a także 1 l szamponu samochodowego. Inne funkcje obejmują dyszę rotacyjną z obrotową dyszą punktową, która zapewnia doskonałe efekty czyszczenia bez żadnych kompromisów nawet w przypadku uporczywych zanieczyszczeń. Wbudowany filtr wody w niezawodny sposób chroni pompę przed cząstkami zanieczyszczeń. Wszystkie dołączone akcesoria można również przechowywać na samym urządzeniu.
Cechy i zalety
Wygoda przechowywaniaWąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający można przechowywać w prakrycznym schowku w urządzeniu.
System Quick ConnectUmożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Duże kołaWygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 600
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|60
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 60
|Moc przyłącza (kW)
|3
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|17,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|23
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|369 x 355 x 946
Zakres dostawy
- Dysza pianowa: 0.3 l
- Środki czyszczące: Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Lanca Vario Power
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Silnik chłodzony wodą
- Materiał wykonania pompy: Aluminium
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Murki ogrodowe
- Stopnie zewnętrzne
- Teren wokół domu i ogród
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Samochody
- Mobilne domy
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Rowery