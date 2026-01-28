Myjka ciśnieniowa K 7 WCM FJ Home

Urządzenie wysokociśnieniowe K 7 WCM FJ Home z silnikiem chłodzonym wodą skutecznie usuwa zanieczyszczenia z tarasów i pojazdów dzięki wysokiej mocy czyszczenia. Zawiera dyszę pianową i zestaw domowy.

Ciesz się imponująco wydajnym czyszczeniem! K 7 WCM FJ Home to idealny partner do częstego czyszczenia i usuwania uporczywych zanieczyszczeń: jego mocny silnik chłodzony wodą eliminuje zanieczyszczenia ze ścieżek, tarasów, sprzętu ogrodowego i większych pojazdów. Zestaw domowy gwarantuje czyszczenie większych obszarów wokół domu bez chlapania i zawiera przystawkę do czyszczenia powierzchni płaskich T 7 oraz 1 l środka do czyszczenia kamienia i elewacji. Zawiera dyszę pianową i 1 l szamponu samochodowego dla maksymalnej siły rozpuszczania zanieczyszczeń. Aby czyścić powierzchnie szczególnie skutecznie i delikatnie, wystarczy odpowiednio obrócić lancę spryskującą Vario Power (VPS). Inne funkcje obejmują dyszę rotacyjną z obrotową dyszą punktową, która zapewnia doskonałe efekty czyszczenia bez żadnych kompromisów nawet w przypadku uporczywych zanieczyszczeń. Wbudowany filtr wody w niezawodny sposób chroni pompę przed cząstkami zanieczyszczeń. Wszystkie dołączone akcesoria można również przechowywać na samym urządzeniu.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 7 WCM FJ Home: Wygoda przechowywania
Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający można przechowywać w prakrycznym schowku w urządzeniu.
Myjka ciśnieniowa K 7 WCM FJ Home: System Quick Connect
System Quick Connect
Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Myjka ciśnieniowa K 7 WCM FJ Home: Duże koła
Duże koła
Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 600
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 60
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Moc przyłącza (kW) 3
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 17,1
Waga z opakowaniem (kg) 26
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 369 x 355 x 946

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: K 7 Smart: narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia, 3-w-1, 1 l
  • Dysza pianowa: 0.3 l
  • Środki czyszczące: Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 10 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Lanca Vario Power
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Silnik chłodzony wodą
  • Materiał wykonania pompy: Aluminium
  • Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
  • Murki ogrodowe
  • Stopnie zewnętrzne
  • Teren wokół domu i ogród
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Samochody
  • Mobilne domy
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące