Myjka ciśnieniowa K Mini
Najmniejsza myjka ciśnieniowa Kärcher usuwa zanieczyszczenia w mgnieniu oka, a dzięki niewielkiej masie i praktycznym rozmiarom można ją łatwo transportować i przechowywać.
Kompaktowe i lekkie: najmniejsze urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher K Mini. Dzięki kompaktowemu rozmiarowi oraz niewielkiej wadze, może być z łatwością transportowane i przechowywane. Odpowiednia moc zapewni szybkie i skuteczne czyszczenie balkonów, ogrodu i mebli ogrodowych, jak również rowerów, a także małych samochodów. Wyjątkowo prosta obsługa: Pistolet, przedłużkę i lancę spryskującą Vario Power można zamontować w zaledwie kilku krokach. System szybkozłącza Quick Connect umożliwia błyskawiczne oraz łatwe dołączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego. Pięcio-metrowy super cienki wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex zapobiega denerwującemu skręcaniu i oferuje maksymalną swobodę oraz nieskrępowane ruchy podczas czyszczenia. Z kolei, zdejmowany uchwyt na akcesoria ułatwi komfortowe przechowywanie wszystkich elementów. Po zakończeniu czyszczenia, przewód zasilający można owinąć dookoła podstawy urządzenia i klipsem przymocować we właściwym miejscu. Niewielki rozmiar sprawia, że K Mini można z łatwością przechowywać wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Cechy i zalety
Kompaktowe i lekkie urządzenie.Urządzenie może być przechowywane wewnątrz, jak i na zewnątrz. Urządzenie jest łatwe do transportowania, co umożliwia elastyczne czyszczenie.
Zdejmowany uchwyt na wyposażenieWygodne przechowywanie akcesoriów.
Super cienki wąż wysokociśnieniowy PremiumFlexSzybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania. Maksymalna elastyczność podczas czyszczenia.
Praktyczne przechowywanie przewodu
- Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj przewód zasilający.
- Bezpieczne przechowywanie przewodu elektrycznego wokół podstawy urządzenia.
System Quick Connect
- Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Parametry zasilania elektrycznego (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 360
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|20
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (W)
|1400
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|278 x 233 x 296
Zakres dostawy
- Przedłużka lancy spryskującej
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 110 Q Short
- Lanca Vario Power
- Wąż wysokociśnieniowy: 5 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Zintegrowany filtr wody
- Wieszak na kabel zasilający
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.