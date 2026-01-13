Kompaktowe i lekkie: najmniejsze urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher K Mini. Dzięki kompaktowemu rozmiarowi oraz niewielkiej wadze, może być z łatwością transportowane i przechowywane. Odpowiednia moc zapewni szybkie i skuteczne czyszczenie balkonów, ogrodu i mebli ogrodowych, jak również rowerów, a także małych samochodów. Wyjątkowo prosta obsługa: Pistolet, przedłużkę i lancę spryskującą Vario Power można zamontować w zaledwie kilku krokach. System szybkozłącza Quick Connect umożliwia błyskawiczne oraz łatwe dołączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego. Pięcio-metrowy super cienki wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex zapobiega denerwującemu skręcaniu i oferuje maksymalną swobodę oraz nieskrępowane ruchy podczas czyszczenia. Z kolei, zdejmowany uchwyt na akcesoria ułatwi komfortowe przechowywanie wszystkich elementów. Po zakończeniu czyszczenia, przewód zasilający można owinąć dookoła podstawy urządzenia i klipsem przymocować we właściwym miejscu. Niewielki rozmiar sprawia, że K Mini można z łatwością przechowywać wewnątrz, jak i na zewnątrz.