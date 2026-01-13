Myjka ciśnieniowa K Mini

Najmniejsza myjka ciśnieniowa Kärcher usuwa zanieczyszczenia w mgnieniu oka, a dzięki niewielkiej masie i praktycznym rozmiarom można ją łatwo transportować i przechowywać. 

Kompaktowe i lekkie: najmniejsze urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher K Mini. Dzięki kompaktowemu rozmiarowi oraz niewielkiej wadze, może być z łatwością transportowane i przechowywane. Odpowiednia moc zapewni szybkie i skuteczne czyszczenie balkonów, ogrodu i mebli ogrodowych, jak również rowerów, a także małych samochodów. Wyjątkowo prosta obsługa: Pistolet, przedłużkę i lancę spryskującą Vario Power można zamontować w zaledwie kilku krokach. System szybkozłącza Quick Connect umożliwia błyskawiczne oraz łatwe dołączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego. Pięcio-metrowy super cienki wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex zapobiega denerwującemu skręcaniu i oferuje maksymalną swobodę oraz nieskrępowane ruchy podczas czyszczenia. Z kolei, zdejmowany uchwyt na akcesoria ułatwi komfortowe przechowywanie wszystkich elementów. Po zakończeniu czyszczenia, przewód zasilający można owinąć dookoła podstawy urządzenia i klipsem przymocować we właściwym miejscu. Niewielki rozmiar sprawia, że K Mini można z łatwością przechowywać wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K Mini: Kompaktowe i lekkie urządzenie.
Kompaktowe i lekkie urządzenie.
Urządzenie może być przechowywane wewnątrz, jak i na zewnątrz. Urządzenie jest łatwe do transportowania, co umożliwia elastyczne czyszczenie.
Myjka ciśnieniowa K Mini: Zdejmowany uchwyt na wyposażenie
Zdejmowany uchwyt na wyposażenie
Wygodne przechowywanie akcesoriów.
Myjka ciśnieniowa K Mini: Super cienki wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Super cienki wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania. Maksymalna elastyczność podczas czyszczenia.
Praktyczne przechowywanie przewodu
  • Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj przewód zasilający.
  • Bezpieczne przechowywanie przewodu elektrycznego wokół podstawy urządzenia.
System Quick Connect
  • Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Parametry zasilania elektrycznego (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (W) 1400
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,9
Waga z opakowaniem (kg) 5,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 278 x 233 x 296

Zakres dostawy

  • Przedłużka lancy spryskującej
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 110 Q Short
  • Lanca Vario Power
  • Wąż wysokociśnieniowy: 5 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Zintegrowany filtr wody
  • Wieszak na kabel zasilający
Myjka ciśnieniowa K Mini

Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.