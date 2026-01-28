K Silent Anniversary Edition to limitowana edycja specjalna z okazji 90-lecia firmy w wyjątkowej wersji kolorystycznej i ze specjalnymi akcesoriami. Innowacyjna technologia zapewniająca cichą pracę zmniejsza odczuwalny poziom hałasu o 50% w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy. Dzięki temu można czyścić pod wysokim ciśnieniem bez przeszkadzania rodzinie lub sąsiadom. Trzy lance spryskujące wchodzące w zakres dostawy stanowią doskonałe rozwiązanie do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Dzięki lancy Vario Power Spray można precyzyjnie dostosować ciśnienie do każdej powierzchni. Dysza eco!Booster świetnie nadaje się do wrażliwych powierzchni, a dzięki zwiększonej o 50% wydajności czyszczenia w porównaniu z dyszą płaskostrumieniową, oszczędza wodę, energię i czas. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym gwarantuje dokładne usuwanie nawet uporczywych zanieczyszczeń. Zestaw zawiera również pistolet spustowy, sześciometrowy wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex, dyszę pianową, szczotkę do mycia i 500 ml szamponu samochodowego. Kompaktowe urządzenie K Silent Anniversary Edition można przechowywać wewnątrz lub na zewnątrz, nie zajmując dużo miejsca.