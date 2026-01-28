Myjka ciśnieniowa K Silent Anniversary Edition

K Silent Anniversary Edition – wyjątkowo cicha i wydajna myjka ciśnieniowa w limitowanej edycji kolorystycznej ze specjalnymi akcesoriami z okazji 90-lecia firmy.

K Silent Anniversary Edition to limitowana edycja specjalna z okazji 90-lecia firmy w wyjątkowej wersji kolorystycznej i ze specjalnymi akcesoriami. Innowacyjna technologia zapewniająca cichą pracę zmniejsza odczuwalny poziom hałasu o 50% w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy. Dzięki temu można czyścić pod wysokim ciśnieniem bez przeszkadzania rodzinie lub sąsiadom. Trzy lance spryskujące wchodzące w zakres dostawy stanowią doskonałe rozwiązanie do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Dzięki lancy Vario Power Spray można precyzyjnie dostosować ciśnienie do każdej powierzchni. Dysza eco!Booster świetnie nadaje się do wrażliwych powierzchni, a dzięki zwiększonej o 50% wydajności czyszczenia w porównaniu z dyszą płaskostrumieniową, oszczędza wodę, energię i czas. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym gwarantuje dokładne usuwanie nawet uporczywych zanieczyszczeń. Zestaw zawiera również pistolet spustowy, sześciometrowy wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex, dyszę pianową, szczotkę do mycia i 500 ml szamponu samochodowego. Kompaktowe urządzenie K Silent Anniversary Edition można przechowywać wewnątrz lub na zewnątrz, nie zajmując dużo miejsca.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K Silent Anniversary Edition: Innowacyjna technologia cichej pracy
Innowacyjna technologia cichej pracy
Pięćdziesięcioprocentowa redukcja odczuwalnego poziomu hałasu w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy. Przyjemniejszy odgłos podczas pracy w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy.
Myjka ciśnieniowa K Silent Anniversary Edition: Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Myjka ciśnieniowa K Silent Anniversary Edition: Kompaktowe i lekkie urządzenie.
Kompaktowe i lekkie urządzenie.
Urządzenie może być przechowywane wewnątrz, jak i na zewnątrz. Urządzenie jest łatwe do transportowania, co umożliwia elastyczne czyszczenie.
Wygodny schowek na akcesoria
  • Wąż, lance i pistolet wysokociśnieniowy mogą być przechowywane na urządzeniu.
Praktyczne przechowywanie przewodu
  • Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj przewód zasilający.
System Quick Connect
  • Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie ( /bar) 20 / maks. 130
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 420
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 30
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,8
Kabel zasilający (m) 5
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 5,1
Waga z opakowaniem (kg) 8,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 313 x 262 x 419

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia samochodu: Szczotka do mycia, szampon samochodowy 0,5 l
  • Dysza pianowa: 0.3 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • eco!Booster
  • Wąż wysokociśnieniowy: 6 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Zintegrowany filtr wody
  • Wieszak na kabel zasilający
Wideo

Zastosowania
  • Balkon
  • Moskitiera
  • Do czyszczenia małych samochodów.
  • Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące