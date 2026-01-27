Myjka ciśnieniowa K Silent eco!Booster

K Silent eco!Booster – wyjątkowo cicha, niewielka, ale wydajna myjka ciśnieniowa. Wyposażona w elastyczny wąż wysokociśnieniowy, dyszę pianową, lancę spryskującą Vario Power i dyszę rotacyjną oraz eco!Booster.

Bez względu na to, czy czyścisz zabłoconą nawierzchnię, brudny bagażnik czy meble ogrodowe – K Silent eco!Booster firmy Kärcher usunie umiarkowane zanieczyszczenia w mgnieniu oka. Innowacyjna, cicha technologia zmniejsza odczuwalny poziom hałasu o 50 procent w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy. Dzięki temu możesz skutecznie myć powierzchnie pod wysokim ciśnieniem, nie zakłócając spokoju rodziny czy sąsiadów. W zestawie znajdują się trzy lance spryskujące, które stanowią idealne rozwiązanie, które można zastosować w każdym rodzaju czyszczenia. Dzięki lancy Vario Power Spray możesz precyzyjnie dostosować ciśnienie do każdej powierzchni. eco!Booster sprawdza się przy delikatnych powierzchniach, a dzięki o 50% wyższej wydajności czyszczenia w porównaniu z płaskim strumieniem, oszczędza wodę, energię i czas. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym zapewnia dokładne czyszczenie uporczywych zabrudzeń. W skład zestawu wchodzi również pistolet, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex oraz dysza pianowa. Dzięki niewielkim rozmiarom K Silent eco!Booster można przechowywać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K Silent eco!Booster: Innowacyjna technologia cichej pracy
Innowacyjna technologia cichej pracy
Pięćdziesięcioprocentowa redukcja odczuwalnego poziomu hałasu w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy. Przyjemniejszy odgłos podczas pracy w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy.
Myjka ciśnieniowa K Silent eco!Booster: Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Myjka ciśnieniowa K Silent eco!Booster: Kompaktowe i lekkie urządzenie.
Kompaktowe i lekkie urządzenie.
Urządzenie może być przechowywane wewnątrz, jak i na zewnątrz. Urządzenie jest łatwe do transportowania, co umożliwia elastyczne czyszczenie.
Wygodny schowek na akcesoria
  • Wąż, lance i pistolet wysokociśnieniowy mogą być przechowywane na urządzeniu.
Praktyczne przechowywanie przewodu
  • Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj przewód zasilający.
System Quick Connect
  • Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie ( /bar) 20 / maks. 130
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 420
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 30
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,8
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 5,1
Waga z opakowaniem (kg) 8,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 313 x 262 x 419

Zakres dostawy

  • Dysza pianowa: 0.3 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • eco!Booster
  • Wąż wysokociśnieniowy: 6 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Zintegrowany filtr wody
  • Wieszak na kabel zasilający
Myjka ciśnieniowa K Silent eco!Booster
Myjka ciśnieniowa K Silent eco!Booster
Myjka ciśnieniowa K Silent eco!Booster

Wideo

Zastosowania
  • Balkon
  • Moskitiera
  • Do czyszczenia małych samochodów.
  • Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.