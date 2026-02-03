Myjka do okien WV 2 Plus

Olśniewająco czyste okna w mgnieniu oka zapewni łatwa w obsłudze, bezprzewodowa i oryginalna myjka do okien Kärcher, która dzięki funkcji zasysania wody zapobiega jej kapaniu, a także zaoszczędzi Twój cenny czas. Urządzenie w kolorze białym.

Bezprzewodowa myjka do okien Kärcher umożliwia mycie bez wysiłku oraz pozwala zaoszczędzić czas. Funkcja elektrycznego zasysania zapobiega kapaniu wody. Sprytne połączenie butelki ze spryskiwaczem i ściereczki do wycierania z mikrofibry, a także funkcja zasysania wody myjki do okien, gwarantują bardzo skuteczne mycie oraz olśniewająco czyste okna - bez pozostałości i smug. Brak bezpośredniego kontaktu z brudną wodą sprawia, że poręczna, ergonomiczna oraz bezprzewodowa myjka do okien Kärcher zapewnia higieniczne mycie okien.

Cechy i zalety
Myjka do okien WV 2 Plus: Szybkie opróżnianie
Szybkie opróżnianie
Zbiornik na brudną wodę można szybko i łatwo opróżnić.
Myjka do okien WV 2 Plus: Wymienna ssawka
Wymienna ssawka
Wybierz szeroką lub wąską ssawkę w zależności od rozmiaru czyszczonej powierzchni.
Myjka do okien WV 2 Plus: Wskaźnik LED w zasięgu wzroku
Wskaźnik LED w zasięgu wzroku
Wskaźnik LED zintegrowany z przyciskiem pozwala łatwo określić stan naładowania urządzenia.
Lekka i cicha
  • Niska waga urządzenia ułatwia czyszczenie okien.
Oryginalne urządzenie Kärcher
  • Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
Trzy razy szybciej
  • Trzy razy szybsze czyszczenie okien w porównaniu do tradycyjnego, ręcznego mycia.
Bez smug i zacieków
  • WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Higiena podczas czyszczenia
  • Łatwe opróżnianie zbiornika, bez kontaktu z brudną wodą.
Różnorodne zastosowania
  • Doskonały do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni: okien, luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość ssawki (mm) 280
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 100
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 35
Czas ładowania baterii (min) 230
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 105
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Ciężar z akumulatorem (kg) 0,6
Waga bez akcesoriów (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 120 x 280 x 320

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Ładowarka akumulatorów WV i KV (1 szt.)
  • Spryskiwacz Standard z padem z mikrofibry
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml

Wyposażenie

  • Ssawka
  • Ssawka
Myjka do okien WV 2 Plus

Wideo

Zastosowania
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.