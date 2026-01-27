Myjka do okien WV 2 Plus N
Myjka do okien Kärcher to poręczne urządzenie do mycia okien bez smug, zacieków na parapetach i brudnych rąk. W zestawie dodatkowa ssawka 170 mm. Urządzenie w kolorze białym.
Pojemna bateria oraz dioda LED, która pokazuje stan jej naładowania. Niska waga i poziom emitowanego hałasu przekładają się na komfortowe czyszczenie okien. Zbiornik wody brudnej jest łatwy do opróżnienia. W wyposażeniu wąska ssawka 170 mm, środek do czyszczenia okien (koncentrat – 1 x 20 ml), butelka ze spryskiwaczem, pad z mikrofibry, ssawka, bateria litowo-jonowa oraz ładowarka.
Cechy i zalety
Szybkie opróżnianieZbiornik na brudną wodę można szybko i łatwo opróżnić.
Wymienna ssawkaWybierz szeroką lub wąską ssawkę w zależności od rozmiaru czyszczonej powierzchni.
Wskaźnik LED w zasięgu wzrokuWskaźnik LED zintegrowany z przyciskiem pozwala łatwo określić stan naładowania urządzenia.
Lekka i cicha
- Niska waga urządzenia ułatwia czyszczenie okien.
Oryginalne urządzenie Kärcher
- Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
Trzy razy szybciej
- Trzy razy szybsze czyszczenie okien w porównaniu do tradycyjnego, ręcznego mycia.
Bez smug i zacieków
- WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Higiena podczas czyszczenia
- Łatwe opróżnianie zbiornika, bez kontaktu z brudną wodą.
Różnorodne zastosowania
- Doskonały do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni: okien, luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość ssawki (mm)
|280
|Szerokość ssawki wąskiej (mm)
|170
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|100
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|35
|Czas ładowania baterii (min)
|230
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 105
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Ciężar z akumulatorem (kg)
|0,6
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|120 x 280 x 320
Zakres dostawy
- Ładowarka: Ładowarka akumulatorów WV i KV (1 szt.)
- Spryskiwacz Standard z padem z mikrofibry
- Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Wąska ssawka 170 mm
Wyposażenie
- Ssawka
- Ssawka
Zastosowania
- Gładkie powierzchnie
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra
- Flizy
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Kabina prysznicowa
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.