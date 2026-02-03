Myjka do okien WV 5 Plus N Black Edition
Myjka do okien w czarnym kolorze i świątecznym opakowaniu. Akumulatorowo zasilany zestaw zapewni okna bez smug i zacieków.
Myjka do okien zapewnia mycie okien i innych płaskich powierzchni bez smug i zacieków, a także najmniejszego wysiłku. Dłuższe prace czyszczące dzięki wydłużonemu czasowi działania akumulatora nie są już problemem. Z kolei praktyczny system wymiany i możliwość zakupienia dodatkowego akumulatora, ułatwia ciągłe mycie okien. Dzięki miękkiemu uchwytowi urządzenie WV 5 Plus przewyższa poprzednią linię urządzeń pod względem obsługi i ergonomii. Urządzenie posiada również odbojniki na ssawce. Ta funkcja pozwala na lepsze mycie okien tuż przy ramie. W zestawie znajduje się wąska ssawka do dzielonych okien (ze szprosami). Idealne połączenie butelki ze spryskiwaczem i pada z mikrofibry gwarantuje skuteczne czyszczenie, a w połączeniu z akumulatorowo zasilaną myjką idealnie czyste okna.
Cechy i zalety
Łatwy demontaż akumulatora np. do ładowania lub wymiany
Komfortowe czyszczenie okien
Komfortowy uchwyt ze wskaźnikiem naładowania baterii
Ssawka
Cicha praca
Oryginalne urządzenie Kärcher
Trzy razy szybciej
Bez smug i zacieków
Higiena podczas czyszczenia
Różnorodne zastosowania
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość ssawki (mm)
|280
|Szerokość ssawki wąskiej (mm)
|170
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|100
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|35
|Czas ładowania baterii (min)
|185
|Typ baterii
|Wymienna bateria litowo-jonowa
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 105
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|czarny
|Ciężar z akumulatorem (kg)
|0,7
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|125 x 280 x 325
Zakres dostawy
- Ładowarka: Ładowarka akumulatorów WV i KV (1 szt.)
- Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
- Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Wąska ssawka 170 mm
Wyposażenie
- Ssawka
- Ssawka
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Dzielone okna (szprosy)
- Gładkie powierzchnie
- Lustra
- Flizy
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.