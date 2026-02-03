Myjka do okien WV 5 Plus N Black Edition

Myjka do okien w czarnym kolorze i świątecznym opakowaniu. Akumulatorowo zasilany zestaw zapewni okna bez smug i zacieków.

Myjka do okien zapewnia mycie okien i innych płaskich powierzchni bez smug i zacieków, a także najmniejszego wysiłku. Dłuższe prace czyszczące dzięki wydłużonemu czasowi działania akumulatora nie są już problemem. Z kolei praktyczny system wymiany i możliwość zakupienia dodatkowego akumulatora, ułatwia ciągłe mycie okien. Dzięki miękkiemu uchwytowi urządzenie WV 5 Plus przewyższa poprzednią linię urządzeń pod względem obsługi i ergonomii. Urządzenie posiada również odbojniki na ssawce. Ta funkcja pozwala na lepsze mycie okien tuż przy ramie. W zestawie znajduje się wąska ssawka do dzielonych okien (ze szprosami). Idealne połączenie butelki ze spryskiwaczem i pada z mikrofibry gwarantuje skuteczne czyszczenie, a w połączeniu z akumulatorowo zasilaną myjką idealnie czyste okna.

Cechy i zalety
Łatwy demontaż akumulatora np. do ładowania lub wymiany
Komfortowe czyszczenie okien
Komfortowy uchwyt ze wskaźnikiem naładowania baterii
Ssawka
Cicha praca
Oryginalne urządzenie Kärcher
Trzy razy szybciej
Bez smug i zacieków
Higiena podczas czyszczenia
Różnorodne zastosowania
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość ssawki (mm) 280
Szerokość ssawki wąskiej (mm) 170
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 100
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 35
Czas ładowania baterii (min) 185
Typ baterii Wymienna bateria litowo-jonowa
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 105
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor czarny
Ciężar z akumulatorem (kg) 0,7
Waga bez akcesoriów (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 125 x 280 x 325

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Ładowarka akumulatorów WV i KV (1 szt.)
  • Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
  • Wąska ssawka 170 mm

Wyposażenie

  • Ssawka
Myjka do okien WV 5 Plus N Black Edition
Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Dzielone okna (szprosy)
  • Gładkie powierzchnie
  • Lustra
  • Flizy
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

