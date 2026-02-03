Myjka do okien WV 6 Plus

Dzięki innowacyjnej technologii listew zbierających i jeszcze większej elastyczności w zastosowaniu: bezprzewodowa myjka do okien WV 6 Plus zapewnia czyste okna bez smug w mgnieniu oka.

Firma Kärcher ponownie ulepszyła swoją oryginalną bezprzewodową myjkę do okien i opracowała jeszcze bardziej elastyczny model z innowacyjną technologią listwy zbierającej i dłuższym czasem pracy na akumulatorze – WV 6 Plus. Nowa, szersza listwa zbierająca umożliwia usuwanie nadmiaru płynu z całych powierzchni bez przerywania pracy. Wyjątkowo długi czas pracy bezprzewodowej myjki do okien wynoszący 100 minut oznacza, że można pracować jeszcze dłużej. Dzięki wyświetlaczowi, który wskazuje pozostały czas pracy baterii z dokładnością do minuty, można również precyzyjnie zaplanować sprzątanie. Jak zwykle, inteligentne połączenie butelki z rozpylaczem i ściereczki z mikrofibry wraz z funkcją ssania myjki do okien zapewnia niezwykle skuteczne czyszczenie i lśniąco czyste okna – bez smug i pozostałości. Ergonomiczna bezprzewodowa myjka do okien WV 6 Plus Window Vac firmy Kärcher umożliwia również czyszczenie okien w wyjątkowo higieniczny sposób – bez bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczoną wodą.

Cechy i zalety
Myjka do okien WV 6 Plus: Ulepszona technologia listew zbierających
Ulepszona technologia listew zbierających
Innowacyjna listwa ssąca pozwala na łatwe czyszczenie do podłogi i przy krawędziach.
Myjka do okien WV 6 Plus: Długi czas pracy na jednym ładowaniu
Długi czas pracy na jednym ładowaniu
Wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu (ok. 100 minut) umożliwa pracę bez przerw na ładowanie.
Myjka do okien WV 6 Plus: Wymienne listwy zbierające w ssawce
Wymienne listwy zbierające w ssawce
Listwy zbierające w ssawce można łatwo wyjąć i umyć po czyszczeniu.
Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika z brudną wodą
  • Łatwe i szybkie opróżnianie bez kontaktu z brudem.
Cicha praca
  • Tym samym dzięki niskiemu poziomowi hałasu emitowanego przez urządzenie praca staje się bardziej komfortowa.
Wyświetlacz pokazuje pozostały czas pracy na jednym ładowaniu
  • Wyświetlacz pokazuje pozostały w minutach pozostały czas pracy na jednym ładowaniu baterii.
Oryginalne urządzenie Kärcher
  • Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
3x szybciej
  • Czyszczenie okien myjką jest 3x szybsze niż tradycyjnymi metodami.
Bez smug i zacieków
  • WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Różnorodne zastosowania
  • Urządzenie odpowiednie do czyszczenie wszystkich gładkich powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość ssawki (mm) 280
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 150
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 100
Czas ładowania baterii (min) 170
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 300
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Ciężar z akumulatorem (kg) 0,8
Waga bez akcesoriów (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 126 x 280 x 310

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Szybka ładowarka (1 szt.)
  • Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml

Wyposażenie

  • Ssawka
Myjka do okien WV 6 Plus

Wideo

Zastosowania
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

