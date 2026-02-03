Firma Kärcher ponownie ulepszyła swoją oryginalną bezprzewodową myjkę do okien i opracowała jeszcze bardziej elastyczny model z innowacyjną technologią listwy zbierającej i dłuższym czasem pracy na akumulatorze – WV 6 Plus. Nowa, szersza listwa zbierająca umożliwia usuwanie nadmiaru płynu z całych powierzchni bez przerywania pracy. Wyjątkowo długi czas pracy bezprzewodowej myjki do okien wynoszący 100 minut oznacza, że można pracować jeszcze dłużej. Dzięki wyświetlaczowi, który wskazuje pozostały czas pracy baterii z dokładnością do minuty, można również precyzyjnie zaplanować sprzątanie. Jak zwykle, inteligentne połączenie butelki z rozpylaczem i ściereczki z mikrofibry wraz z funkcją ssania myjki do okien zapewnia niezwykle skuteczne czyszczenie i lśniąco czyste okna – bez smug i pozostałości. Ergonomiczna bezprzewodowa myjka do okien WV 6 Plus Window Vac firmy Kärcher umożliwia również czyszczenie okien w wyjątkowo higieniczny sposób – bez bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczoną wodą.