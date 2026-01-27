Myjka do okien WV 7 Signature Line
Bezprzewodowa myjka do okien WV 7 Signature Line z innowacyjnymi listwami zbierającymi wszechstronnego zastosowania. W zestawie butelka z rozpylaczem, dwie ściereczki, środek czyszczący i ekskluzywne pudełko do przechowywania.
Tylko nasze najbardziej innowacyjne, wysokowydajne produkty noszą podpis pioniera technologii i założyciela firmy Alfreda Kärchera. Nowe urządzenie WV 7 Signature Line to najwyższy model myjek do okien Kärcher. Elegancki design, zredukowany do niezbędnych elementów, sprawia, że czyszczenie jest jeszcze wygodniejsze i łatwiejsze niż wcześniej. Dzięki unikalnym funkcjom, takim jak wsparcie pierwszego uruchomienia z poziomu aplikacji, wskazówkom dotyczącym czyszczenia, a także ulepszonym listwom zbierającym jeszcze łatwiej jest przywrócić oknom i wszystkim gładkim powierzchniom efekt WOW.
Cechy i zalety
Korzyści Signature LinePodpis założyciela firmy Alfreda Kärchera oznacza produkt jako najlepsze urządzenie Kärcher w swojej kategorii. Inne ekskluzywne korzyści obejmują wsparcie aplikacji i przedłużoną gwarancję.
Ekskluzywne pudełko do przechowywaniaDo praktycznego przechowywania zmontowanej myjki do okien wraz z akcesoriami.
Ulepszona technologia listew zbierającychInnowacyjna listwa ssąca pozwala na łatwe czyszczenie do podłogi i przy krawędziach.
Wyświetlacz pokazuje pozostały czas pracy na jednym ładowaniu
- Wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu (ok. 100 minut) umożliwa pracę bez przerw na ładowanie.
Ergonomiczna konstrukcja
- Kompaktowa i lekka z ergonomicznym uchwytem dla maksymalnego komfortu.
Wymienne listwy zbierające w ssawce
- Listwy zbierające w ssawce można łatwo wyjąć i umyć po czyszczeniu.
Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika z brudną wodą
- Higieniczne opróżnianie zbiornika z brudną wodą.
3x szybciej
- Czyszczenie okien myjką jest 3x szybsze niż tradycyjnymi metodami.
Bez smug i zacieków
- WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Różnorodne zastosowania
- Urządzenie odpowiednie do czyszczenie wszystkich gładkich powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość ssawki (mm)
|280
|Szerokość ssawki wąskiej (mm)
|170
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|150
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|100
|Czas ładowania baterii (min)
|170
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 300
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|126 x 280 x 310
Zakres dostawy
- Ładowarka: Szybka ładowarka (1 szt.)
- Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
- Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Wąska ssawka 170 mm
- Pad z mikrofibry: 1 x
- Skrobaczka do brudu
Wyposażenie
- Ssawka
Zastosowania
- Gładkie powierzchnie
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra
- Flizy
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Płytki
