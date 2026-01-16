Kärcher GSH 18-20 - Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów (Wersja bez akumulatora i ładowarki)
Elektryczne akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów Kärcher GSH 18-20 to idealne narzędzie w każdym ogrodzie. Precyzyjne przycinanie trawnika w trudno dostępnych miejscach czy kształtowanie krzewów nigdy nie było tak wygodne. Lekka konstrukcja i wydajne ostrza Kärcher GSH 18-20 zapewniają imponujące rezultaty i pozwalają utrzymać ogród w perfekcyjnym stanie.
Parametry zestawu Kärcher GSH 18-20:
- Zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki.
- Zasilanie: Platforma bateryjna 18V:
- Akumulator 18V: Wymaga dokupienia.
- Szybka ładowarka 18V: Wymaga dokupienia.
- Wymienne ostrze do trawy: Tak
- Wymienne ostrze do krzewów: Tak
Nic tak nie zachwyca oka ogrodnika jak równe linie i zdefiniowane kształty, co sprawia, że ogród wygląda na pięknie utrzymany. Ale kosząc wzdłuż głazów, ścieżek lub tarasów, kosiarka nigdy nie pozwoli uzyskać równej, wyraźnej krawędzi. Wtedy przydadzą się bateryjne nożyce do trawy i krzewów GSH 18-20 Battery. Ostrze do trawy o szerokości 12 cm przycina krawędzie trawnika z najwyższą precyzją. Ponadto jego niska waga i akumulator o dużej mocy sprawiają, że jest to idealne narzędzie do pracy przez długi czas bez zatrzymywania się oraz do wydajnego cięcia. To nie wszystko, co potrafi to urządzenie: pozwala również doskonale kształtować krzewy - oczywiście pod warunkiem, że używamy odpowiedniego ostrza. Ostrze do krzewów o długości 20 cm z obosiecznymi, szlifowanymi diamentowo krawędziami tnącymi można szybko zamocować na miejscu za pomocą nakrętki bez użycia narzędzi. Po oswojeniu poszarpanych krawędzi trawnika i zbłąkanych gałęzi wszechstronne narzędzie 2 w 1 można zawiesić w szopie lub garażu za pomocą wieszaka wbudowanego w osłonę ostrza. Oszczędza to miejsce przy przechowywaniu do momentu, kiedy będziemy znów potrzebować tego urządzenia.
Cechy i zalety
2 w 1Bezwysiłkowe przełączanie między nożami do trawy i krzewów, w zależności wykonywanych prac.
Wymiana ostrza bez narzędziDzięki sprytnemu mocowaniu na nakrętkę.
Ostrza szlifowane diamentowo z dwustronnymi krawędziami tnącymiDaje precyzyjne rezultaty.
Osłona ostrza i wieszak
- Do przechowywania zajmującego mało miejsca.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodny chwyt nawet podczas dłuższych prac.
Wyłącznik bezpieczeństwa
- Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu nożyc do trawy i krzewów.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD: Pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii. Trwałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym. Wymienną baterię można stosować we wszystkich urządzeniach platformy Kärcher Battery Power 18 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Długość cięcia ostrza do krzewów (cm)
|20
|Odległość między zębami ostrza do krzewów (mm)
|10
|Szerokość ostrza do trawy (cm)
|12
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Moc na jednym ładowaniu - cięcie krzewów * (m)
|maks. 800 (2,5 Ah) / maks. 1600 (5,0 Ah)
|Moc na jednym ładowaniu - cięcie trawy (m)
|maks. 1000 (2,5 Ah) / maks. 2000 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 100 (2,5 Ah) / maks. 200 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|582 x 100 x 174
* Metry bieżące, długość noża
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Ostrze do krzewów
- Ostrze do trawy
- Osłona noży
Wyposażenie
- Uchwyt do zawieszania urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
- Do przycinania i kształtowania krzaków i krzewów
- Krzewy
Akcesoria
Części zamienne
