Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Lekkie urządzenie do łatwej, bezwysiłkowej pracy: bezprzewodowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery z szlifowanym diamentowo ostrzem do precyzyjnego cięcia. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Dzięki niskiej wadze, bateryjne nożyce do żywopłotu HGE 18-45 zapobiegają zmęczeniu rąk i ramion, pozwalając oszczędzić dużo energii. Szlifowane diamentowo ostrze gwarantuje precyzyjne cięcie. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu pozwala na wygodną i bezpieczną obsługę. Oburęczny włącznik chroni przed przypadkowym uruchomieniem nożyc.

Cechy i zalety
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Lekka
Lekka
Bez zmęczenia ramion i rąk nawet przy dłuższej pracy.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Ostrze szlifowane diamentowo
Ostrze szlifowane diamentowo
Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Ergonomiczny uchwyt
Ergonomiczny uchwyt
Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Oburęczny włącznik
  • Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Długość cięcia (cm) 45
Odległość pomiędzy ostrzami (mm) 18
Regulacja prędkości nie
Prędkość ostrza (cięć/min) 2700
Rodzaj noży koszących Kłute, diamentowy szlif
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m) maks. 250 (2,5 Ah) / maks. 500 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,7
Waga z opakowaniem (kg) 3,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 895 x 243 x 171

* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Osłona noży
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Żywopłoty
  • Krzewy
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.